Muere Alan Jones, campeón del mundo de Fórmula 1 en 1980

Archivo - Alan Jones en el podio de un Gran Premio del Mundial de F1 de 1980 - DPPI / AFP7 / Europa Press - Archivo

LONDRES 5 Nov. (PA Media/dpa/EP) -

El australiano Alan Jones, campeón del mundo de Fórmula 1 en 1980, ha fallecido a los 80 años tras una breve enfermedad, según un comunicado este jueves su familia y difundido a través de Motorsport Australia.

Jones fue el segundo australiano en ganar el campeonato, tras Jack Brabham, y subió a lo más alto del podio en 12 Grandes Premios a lo largo de una carrera en la que compitió con Hesketh, Williams -con quien ganó el título- y Arrows.

"Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de nuestro querido Alan, que falleció el 5 de noviembre tras una breve enfermedad*, declaró su esposa, Amanda Butler-Davis. "Sus seres más cercanos le echarán mucho de menos y le recordarán con cariño, al igual que los numerosos aficionados cuyo apoyo siempre agradeció", añadió.

La familia recordó que Jones "dedicó su vida al automovilismo, forjando un legado que perdurará a través de las innumerables personas a las que conmovió a lo largo de su trayectoria". "Gracias a sus logros, su pasión y su carácter inconfundible, tanto dentro como fuera de la pista, Alan dejó una huella imborrable en este deporte, tanto a nivel nacional como en todo el mundo", subrayó.