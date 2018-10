Pérez domina unos primeros libres de Monza con agua y Sainz en la zona alta

Publicado 31/08/2018 13:00:11 CET

BARCELONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto mexicano Sergio Pérez (Force India) ha sido el más rápido este viernes en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, que se disputa en el circuito de Monza, superando en una tabla inesperada debido a la presencia de agua en pista a Kimi Raikkonen (Ferrari) y a su compañero Esteban Ocon (Force India), con Carlos Sainz (Renault) octavo y Fernando Alonso (McLaren) decimocuarto.

El 'Checho' Pérez sorprendió arrebatando en los minutos finales el mejor tiempo a Raikkonen, que intentó salvar el día para Ferrari tras los problemas que sufrió Sebastian Vettel, que en Monza intentará aprovechar el calor de los 'tifosi' para acechar más a un líder Lewis Hamilton (Mercedes) que estuvo discreto en esta FP1, undécimo.

Pérez y Ocon, primero y tercero respectivamente, demostraron que Force India va bien en Monza en condiciones de mojado y siempre que el resto de equipos cabeceros no tengan su día podrían estar cerca de la cabeza. Pero también Toro Rosso, que tiene complicado lograr estar en puntos, metió a Brendon Hartley y a Pierre Gasly en la cuarta y sexta plaza respectivamente.

Una clasificación marcada por el bajo ritmo de los Mercedes, que no arriesgaron ni exprimieron sus monoplazas, o la ausencia en los últimos tres cuartos de hora de Vettel, ya que una pérdida de aceite en la caja de cambios de su Ferrari hizo que el alemán se viera obligado a detener su sesión y a verla desde su 'motor home'.

En cuanto a los españoles, Carlos Sainz (Renault) terminó octavo justo por delante de su compañero Nico Hulkenberg y llegó a ocupar la segunda posición en la tabla de tiempos en el ecuador de la sesión. Pese a vaticinar un fin de semana complicado en Monza, el madrileño no empezó mal aunque, en otras condiciones, deberá batallar para mantener esa posición.

Fernando Alonso (McLaren), por su parte, se quedó en la zona media-baja y pasó la sesión a la sombra de las actuaciones de muchos compañeros de 'pit lane'. El asturiano, en su última carrera en Monza en F1, confía en tener una buena despedida pese a que él mismo reconoció que su monoplaza sufriría en la rápida pista italiana y, de momento, parece que lleva razón.

La primera toma de contacto con el trazado de Monza fue extraña, con temperatura baja y la presencia de una lluvia suave que previamente había sido tormenta. Además, Daniel Ricciardo (Red Bull) y Nico Hulkenberg (Renault) esperaban en pista al semáforo verde bajo la lluvia para hacerlo más surrealista.

Pese a que la lluvia cesó, y hubo conatos de sol, no se llegó a secar el 'Templo de la velocidad' y no hubo pruebas con el neumático de seco, sí con un intermedio que marcó los mejores tiempos. Pese a una actividad alta en pista dadas las malas condiciones, los tiempos no dan pista alguna sobre lo que pueda suceder en el Gran Premio una vez vuelva, como está previsto, el buen tiempo.

El australiano Ricciardo, que tuvo problemas en su monoplaza en el segundo sector del trazado italiano de su primera vuelta --la que hizo nada más empezar la tanda-- llegó a boxes a baja velocidad y suma más incógnitas en un fin de semana en el que saldrá rezagado en carrera por los cambios en su monoplaza.

--CLASIFICACIÓN DE LOS ENTRENAMIENTOS LIBRES.

-Primera sesión.

1. Sergio Pérez (MEX/Force India) 1:34"000.

2. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:34"550.

3. Esteban Ocon (FRA/Force India) 1:34"593.

4. Brendon Hartley (NZE7Toro Rosso) 1:35"024.

5. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) 1:35"207.

6. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso) 1:35"438.

7. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:35"665.

8. CARLOS SAINZ (ESP/Renault) 1:35"995.

9. Nico Hülkenberg (ALE/Renault) 1:36"107.

10.Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:36"238.

11.Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:36"546.

12.Charles Leclerc (MCO/Sauber) 1:36"648.

13.Kevin Magnussen (DIN/Haas) 1:37"066.

14. FERNANDO ALONSO (ESP/McLaren) 1:37"426.

15.Romain Grosjean (FRA/Haas) 1:37"683.

16.Marcus Ericsson (SUE/Sauber) 1:37"790.

17.Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1:37"867.

18.Sergey Sirotkin (RUS/Williams) 1:37"929.

19.Lance Stroll (CAN/Williams) 1:38"253.

20.Lando Norris (GBR/McLaren) 1:38"282.