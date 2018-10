Ron Dennis: "No veo motivo para que Alonso no esté en Melbourne"

Publicado 26/02/2015 16:15:38 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director ejecutivo de McLaren, Ron Dennis, se ha mostrado convencido de que Fernando Alonso estará en perfectas condiciones para competir en el Gran Premio de Australia, primera cita del Mundial de Fórmula 1 que se disputará el 15 de marzo, y ha confirmado que el piloto español estuvo unos segundos inconsciente tras impactar con el muro.

"Podemos decir de forma categórica que Alonso no tiene ninguna lesión. No soy médico, pero no veo motivo para que no esté en Melbourne, aunque no soy yo quien debe determinarlo", explicó Dennis ante la prensa en el Circuit de Catalunya, donde se están celebrando los últimos tests de pretemporada.

"Estuvo inconsciente durante un período de tiempo relativamente corto. Podíamos oírle respirar, pero no había más sonidos", desveló sobre los momentos inmediatamente posteriores al accidente del pasado domingo.

El responsable de McLaren remarcó que "las pruebas médicas fueron completamente claras", dejando claro que "no hay indicación de ningún daño". "El escáner no detectó ningún traumatismo y está físicamente perfecto. Las lesiones de cabeza han tomado mucho protagonismo y la gente es muy cuidadosa. Estábamos absolutamente seguros de que Fernando estaba perfecto antes de recibir el alta", explicó.

Respecto a los motivos del accidente del piloto español, Dennis reiteró que la causa fue el viento racheado y descartó "categóricamente" que el bicampeón mundial sufriera una electrocución antes de chocar en la curva 3 del circuito barcelonés.

"Tenemos la plena convicción de que los datos muestran que no hubo ningún fallo en el coche. No había nada roto ni vimos nada fuera de lo normal", zanjó Dennis, una vez analizados los datos de telemetría del MP4-30 pilotado por Alonso.