Ross Brawn: "Tenemos dos grandes pilotos y nuestro objetivo es ser competitivos"

Actualizado 27/01/2010 13:26:47 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la escudería Mercedes GP, Ross Brawn, reconoce que para el Mundial de Fórmula 1 de este año cuentan "con dos grandes pilotos", recordando que Michael Schumacher tiene "la experiencia y el talento" para ganar el título, y que a Nico Rosberg le falta "superar el obstáculo" de no haber ganado todavía ninguna carrera.

"Tenemos dos grandes pilotos y nuestro objetivo es ser competitivos", advirtió Brawn, en una entrevista a 'formula1.com', donde señaló que esta campaña habrá "muchos equipos y pilotos fuertes".

Sobre el 'Kaiser', el británico no tiene dudas. "Creo que Michael tiene la experiencia, el talento y la habilidad para ganar el campeonato", expresó, al tiempo que también confía en el hijo de Keke Rosberg. "Tiene la velocidad y el talento, pero no ha ganado ninguna carrera y tiene que superar ese obstáculo primero, aunque no hay razón para que no pueda pelear por el título", apuntó.

Además, Brawn no cree que el siete veces campeón del mundo imponga su criterio y su personalidad como hizo en Ferrari cuando ambos coincidieron. "Michael era dominante porque era el mejor, pero nunca hubo una estructura que se lo permitiese. Lo hacía porque era el más rápido y el piloto más consistente", confesó.

"Fichamos primero a Nico y le queremos por varios años. Vemos en él un gran talento, pero necesita madurar. Creo que habrá una gran sociedad entre él y Michael, y veo a Michael ayudándole a desarrollar su carrera. Michael viene de la retirada, pero un día tendrá que parar para siempre y entonces tendremos a Nico. Ambos deben pelear duro para ganarse el uno al otro, y si es con el espíritu correcto, ganarán mucho", recalcó el patrón de Mercedes GP.

Brawn recordó que empezaron a pensar en Schumacher después de ver su "excitación y pasión" cuando estuvo cerca de sustituir en Ferrari al lesionado Massa, pero no empezaron a "hablar" con él cuando no llegaron a una "solución" con Jenson Button, con el que intentaron "todo" para retenerle en la escudería.

Finalmente, el británico aseguró que los monoplazas de equipo están "en una razonable progresión" respecto a los del último Gran Premio de 2009 en Abu Dhabi y que cuentan con "un buen margen" de mejora. "Probablemente es un poco más rápido", subrayó, al tiempo que aclaró que habrá "dos etapas". "Habrá un coche se verá en Valencia y otro que se verá en Bahrein", añadió.

"Creemos que hemos hechos buenos progresos, pero no tenemos ningún tipo de 'feedback' de los otros equipos. Si alguien ha hecho más progresos que nosotros, tendremos que trabajar a doble turno", sentenció.