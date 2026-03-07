Russell firma la primera pole y Fernando Alonso saldrá decimoséptimo en Australia

George Russell en la sesión de clasificación del Gran Premio de Australia - DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto británico George Russell (Mercedes) ha conquistado este sábado la pole para la carrera del Gran Premio de Australia, primera cita del Mundial de Fórmula 1, en una sesión de clasificación en la que el español Fernando Alonso (Aston Martin) rozó la Q2 y saldrá decimoséptimo y en la que Carlos Sainz (Williams) ni siquiera pudo rodar y empezará desde la penúltima posición.

En el inicio de la nueva era del 'Gran Circo', Mercedes demostró su superioridad, situando a sus dos pilotos en la primera fila de la parrilla. De hecho, Russell dominó todas las tandas de la calificación e impuso un mejor tiempo de 1:18.518 para asegurarse la pole por delante de su compañero, el italiano Kimi Antonelli.

Por detrás, en la segunda línea, arrancarán el francés Isack Hadjar (Red Bull) y el monegasco Charles (Leclerc), con los dos McLaren, los del australiano Oscar Piastri y el vigente campeón del mundo, el británico Lando Norris, partiendo quinto y sexto, respectivamente. El británico Lewis Hamilton (Ferrari), el neozelandés Liam Lawson (RB), el también británico Arvid Lindblad (RB) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) completaron el 'Top 10'.