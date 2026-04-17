Russell: "Verstappen está en una etapa muy diferente de su carrera y entendería que se marchara de la F1"

Archivo - Geroge Russell junto a Max Verstappen tras un Gran Premio - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press - Archivo

LONDRES 17 Abr. (PA Media/dpa) -

El piloto inglés George Russell (Mercedes) entendería que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, dejara el Mundial por su disgusto por las actuales normas y ya que "no le queda mucho más que conseguir", aunque advierte que ningún piloto está por encima de este deporte.

Verstappen ha sido un gran detractor de las nuevas normas que la F1 ha instaurado para esta temporada 2026, haciendo bromas con el videojuego de Mario Kart, y en la última carrera disputada en Japón insinuó que podría retirarse.

Además, a principios de este mes, Gianpiero Lambiase, ingeniero de carrera desde hace mucho tiempo del cuatro veces campeón del mundo y una persona muy cercana a su figura, abandonaba Red Bull para fichar a partir de 2028 por McLaren.

"La Fórmula 1 es más grande que cualquier piloto, nadie querría perder a Max porque todos disfrutamos compitiendo contra él. Ha conseguido lo que la mayoría de los pilotos sueñan, que es ganar un campeonato del mundo, y tiene cuatro, y al fin y al cabo, llega un momento en el que no le queda mucho más por conseguir", reconoció Russell en un encuentro con medios.

El británico sabe que Verstappen "lo ha conseguido todo" y no cree que quiera "ir a por los récords". "Conociéndole como le conozco, y conociendo a pilotos que han ganado o logrado cosas similares, llega un momento en el que quieres hacer lo que te hace sonreír", advirtió.

"Mi objetivo ahora es convertirme en campeón del mundo de Fórmula 1 y, si tuviera cuatro títulos en mi haber, probablemente estaría haciendo lo mismo. Se encuentra en una etapa muy diferente de su carrera y entendería que se quedara, pero también que se marchara", sentenció el piloto de Mercedes.

El contrato de Verstappen con Red Bull se extiende hasta 2028, pero las cláusulas relacionadas con el rendimiento le permitirían marcharse antes de esa fecha. El neerlandés no ha tenido un buen arranque de campeonato y ocupa el noveno puesto en el Mundial tras haber sumado solo 12 puntos en las tres primeras carreras, con un Red Bull muy lejos de ser un monoplaza con potencial.

"Yo no disfruté pilotando el coche de 2022 (Mercedes) cuando daba saltos y nos destrozaba la espalda a todos. El coche era grande, pesado y no muy agradable en las curvas de alta velocidad, pero él (Verstappen) no tenía las mismas quejas porque estaba ganando. Ahora, las que tiene actualmente son diferentes a las de Mercedes, Ferrari y McLaren porque estamos en la parte delantera de la parrilla. Es algo natural y uno entiende y reconoce sus frustraciones", puntualizó al respecto Russell.

Este también descartó que Verstappen pudiese ocupar su sitio en las 'flechas plateadas'. "Estaré aquí el año que viene con el equipo y punto. Tengo un contrato de varios años y no hay mucho más que decir", zanjó al respecto.