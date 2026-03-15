Sainz: "Espero que estos dos puntos sirvan de motivación"

Carlos Sainz en el Circuito Internacional de Shanghái durante el Gran Premio de China - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams), que ha terminado noveno este domingo en el Gran Premio de China, ha asegurado que era "muy improbable" antes de carrera pensar en puntuar, y espera estos dos puntos logrados en Shanghái les sirvan "de motivación" para seguir mejorando el coche.

"Hacerlo todo bien al final nos llevó a un noveno puesto, lo cual, si me hubieras preguntado antes de la carrera, habría pensado que era muy improbable. He hecho una buena defensa al final con Franco Colapinto, jugando con las banderas azules, con el modo de adelantamiento, e intentando mantenerlo detrás con un juego nuevo de neumáticos medios para él y unos muy gastados para mí. Estoy contento", señaló en declaraciones a DAZN.

A pesar de todo, el madrileño insistió en que el monoplaza todavía no está listo para competir por los puntos, que este domingo llegaron después de que cuatro coches no lograsen arrancar y otros tres abandonasen en carrera. "Sabemos que somos demasiado lentos en comparación con donde queríamos estar", manifestó.

"Parte de eso es por el peso, que sabemos que tenemos que quitar del coche. Pero otra parte, una parte muy importante, es la carga aerodinámica, que tenemos que mejorar. Tampoco hemos sido el coche más fiable. Una vez más, Alex -Albon- hoy no ha podido empezar. Así que, sinceramente, tenemos que dar un paso adelante, porque estamos teniendo demasiados problemas en demasiadas áreas", apuntó.

En este sentido, reconoció que no dispone de velocidad. "Voy tan lento que no me voy divirtiendo, voy haciendo lo que puedo con lo que hay. No he tenido ritmo para aguantar a Isack Hadjar y a los de delante. Tienes que pensar que aún estamos a cuatro o cinco décimas de la zona media", recalcó. "Espero que estos dos puntos sirvan de motivación para que todos volvamos a casa y nos esforcemos al máximo, porque no estamos donde queríamos estar ni donde dijimos que estaríamos esta temporada", prosiguió.

Por último, Sainz espera que todos puedan extraer conclusiones de la carrera de este domingo. "Hoy todo ha funcionado como se esperaba y espero darle al equipo mi primera impresión real del coche en condiciones de carrera, es decir, el 'feedback'. Eso, con suerte, también significará que podamos centrarnos en mejorar la configuración y todas las demás cosas que no tienen que ver con el rendimiento. Por lo demás, tenemos que quitar peso y centrarnos en la configuración", finalizó.