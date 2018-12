Sainz: "He podido demostrar a todo el mundo de lo que soy capaz"

Publicado 25/11/2018 17:00:44 CET

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Renault) ha asegurado que con su temporada, culminada con su sexto puesto en el último Gran Premio de Abu Dabi, ha demostrado "a todo el mundo" de lo que es "capaz", sobre todo tras una carrera llegando "desde atrás", adelantando "a toda la mitad de parrilla" para terminar "en los puntos".

"(Etapa en Renault) Positiva, sobre todo habiendo demostrado esta segunda mitad de temporada de lo que soy capaz. A principio de año estaba un poco frustrado porque sabía que había mucho más potencial de lo que las estadísticas mostraban. Poco a poco, he ido encontrando el 'feeling' con el coche, en carrera, en 'qualy' no tanto, y he podido demostrar a todo el mundo de lo que soy capaz. Ahí lo tenéis", señaló en declaraciones a Movistar F1.

Además, el madrileño se mostró feliz que acabar 2018 en los puntos. "Por fin puntos en Abu Dabi de la mejor manera posible, viniendo desde atrás con un muy buen ritmo, adelantando a toda la mitad de parrilla para acabar en los puntos. Estoy muy contento", manifestó.

Ahora, afronta una nueva etapa con McLaren. "Acabando la temporada así te vas al invierno con un 'feeling' increíble. Voy con ganas, con un equipo nuevo, en el equipo de mis sueños. Estoy en un muy buen momento, estoy muy feliz con lo que ha pasado este año y con hacia dónde va mi carrera. A por todas", indicó.

Por otra parte, habló del toque de su compañero Nico Hulkenberg con el francés Romain Grosjean, que se saldó con el coche del alemán volcado contra las defensas. "No sabía si era un Haas o Nico el que había volcado; cuando me han dicho que estaba bien ha sido una alegría", manifestó, antes de hablar de su relación con él.

"Me he llevado muy bien con Nico; ha sido un compañero de equipo ejemplar, quizás de los pilotos más rápidos a los que me he enfrentado. Es un caballero dentro y fuera de la pista. Hemos tenido luchas, siempre respetándonos y dándonos margen. Es un compañero de equipo perfecto", continuó.

Sobre la carrera, Sainz se sorprendió con el stint realizado con los neumáticos ultrablandos, que duraron más de lo que se imaginaba. "No me lo esperaba. Pensaba que la 'ultrasoft' iba a durar 10-15 vueltas, 5 o 6 vueltas más que la 'hiper', pero de repente he visto que cada vez que adelantaba a un coche y que encontraba algo de aire limpio la rueda trabajaba bien y podía ir apretando", relató.

"Cuando todo el mundo ha parado y me he visto con aire limpio, he podido sacar una de las mejores diez vueltas de mi carrera para bajar a 43, ir más rápido que los que ya habían parado y hacerles el 'overcut' para acabar delante", añadió.

Por ello, no sabían a cuántas paradas irían. "No sabíamos si íbamos a ir a una o a dos, lo que seguro que no sabíamos era que la 'ultra' iba a durar tanto. Por fin ese sexto puesto que se me ha ido escapando en muchas carreras, en las que si hubiese terminado donde merecía igual este año me hubiese sabido de forma diferente. Este sexto puesto en Abu Dabi me resarce de todos esos problemillas que hemos tenido cuando hemos sido muy fuertes", explicó.

Por último, recordó su lucha en pista con el sueco Marcus Ericsson. "Es difícil pasar a todos los motores Mercedes y Ferrari. Me lo intentaba dejar todo para la segunda zona de DRS, y aún así, con el DRS abierto, no lográbamos adelantar. Había que arriesgar un poco por dentro, por fuera, por todos lados, y al final hemos podido pasar", concluyó.