Sainz: "No tenía nada que hacer en carrera, puntuar era imposible con ese coche"

Publicado 30/09/2018 15:42:40 CET

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Renault) ha asegurado que era "imposible" puntuar este domingo en la carrera del Gran Premio de Rusia, donde fue decimoséptimo tras sufrir un choque con el ruso Sergey Sirotkin (Williams) en la salida, y ha explicado que ya desde la "tercera curva" se dio cuenta de que iba a ser una carrera "muy larga".

"Yo no tenía nada que hacer en carrera. Sabía que puntuar, para mí hoy, era imposible con ese coche. Era un segundo o un segundo y medio más lento que lo que he sido todo el fin de semana. Era más una cuestión de ayudar al equipo. Me da mucha rabia, porque me recuerda mucho a 2016, donde salí muy bien y de repente se me metió una cosa en el pontón y perdí un segundo y medio por vuelta. De alguna manera, Rusia todavía nos debe una", declaró a Movistar F1 tras la cita.

Así, el madrileño considera que sí podría haber entrado en zona de puntos en condiciones normales. "Estoy seguro de que hoy se podría haber puntuado con un coche normal. De hecho, Nico ha estado bastante cerca, y teniendo en cuenta que yo iba bastante delante de Nico en la salida podría haber aguantado a los Haas y los Force India. Es una oportunidad perdida, pero son cosas que pasan. No ha sido mi culpa. Ahora, a pasar página", apuntó.

Por otra parte, Sainz relató todo el incidente con Sirotkin. "Es muy duro de aceptar, después de una salida en la que he salido con las 'soft' mejor que todos los que iban con hiperblando. He podido pasar a un par de ellos pasando la frenada, luego Sirotkin se ha tirado un poco 'a saco' y me ha tocado; yo no lo he notado, pero me ha roto todo el pontón derecho y todo el fondo plano de la derecha", manifestó.

"Desde la tercera curva he notado que el coche no iba bien y que iba a una carrera larga; perdía no sé cuántos puntos de carga aerodinámica, el balance del coche sobreviraba muchísimo... A partir de ahí intenté ralentizar a los Haas, a los Sauber, para que Nico -Hulkenberg- pudiese abrir el 'gap' con ellos, pero aún así iba tan mal el coche que me ha costado mucho", concluyó.