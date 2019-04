Sainz: "Siguen pasando cosas fuera de nuestro control"

Publicado 14/04/2019 11:38:32 CET

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (McLaren) ha lamentado que sigan pasando "cosas" que se escapan a su "control", como el incidente con el ruso Daniil Kvyat (Toro Rosso) en la primera vuelta del Gran Premio de China, y ha asegurado que deberían "pensar un poquito más con la cabeza" para evitar este tipo de percances.

"Siguen pasando cosas fuera de nuestro control, pero ya vendrá. Esto son rachas, esto es el mundo del motor y del deporte; cuando pasan tantas cosas fuera de tu control lo único que tienes que hacer es tener paciencia y seguir confiando en uno mismo, porque las cosas hasta ahora están saliendo como yo quiero. Cuando llega la carrera están pasando 'cosillas'... Es una faena, pero ya vendrá, paciencia", señaló en declaraciones a Movistar F1.

A pesar de todo, el madrileño, que explicó que se siente muy "cómodo" con su monoplaza, es optimista con las próximas citas. "Sigo confiando en que se están haciendo las cosas bien. Estoy muy contento con el equipo, con cómo estamos trabajando, voy cómodo con el coche, así que ya llegará", subrayó.

Sainz se mostró contento con el rendimiento de su McLaren, pero su carrera quedó lastrada después de que su excompañero Kvyat arrollase a los dos coches de Woking en la primera vuelta al intentar adelantar. "Teníamos poca degradación, muy buen ritmo de carrera, más o menos lo que esperábamos. Tener esos accidentes en la vuelta 1 a estas alturas todavía cuenta digerirlo, porque una carrera como la de Shanghái, donde pueden pasar muchas cosas, es larga. Hay que pensar un poquito más con la cabeza y pensar que son muchas vueltas", advirtió.

En este sentido, indicó que salió "bien", pero que en la curva 1 se encontró "en medio de un embudo". "He intentado quedarme ahí, no quería remontar tanto porque he visto que la salida no era para nada espectacular. Sabía que iba a ser una carrera larga, que había que tener paciencia, y en la curva 6 Kvyat ha abierto el volante cuando estábamos todos apelotonados luchando posición; cuando uno hace un cambio de dirección tan brusco cuando estamos tan juntitos, se desencadena un accidente múltiple en el que hemos salido los dos McLaren perjudicados", concluyó.