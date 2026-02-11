Sainz suma kilómetros y Alonso no rueda en el primer día de test de F1 en Baréin

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) durante los test de pretemporada en Baréin - ALBERTO VIMERCATI / DPPI / AFP7 / Europa Press

El piloto español Carlos Sainz (Williams) ha dado este miércoles sus primeras vueltas en los test oficiales de pretemporada de Fórmula 1, disputados en el Circuito Internacional de Baréin, en Sakhir, en una jornada inaugural liderada en la tabla de tiempos por el británico y vigente campeón Lando Norris (McLaren), mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) no rodó y su equipo fue el que menos actividad acumuló en pista.

Sainz finalizó la sesión en la zona media de la clasificación, centrado en completar programas de trabajo y sumar kilometraje con su nuevo monoplaza, en un día marcado por la dificultad de interpretar los tiempos debido a las diferentes cargas de combustible y configuraciones utilizadas por los equipos en esta primera toma de contacto con los coches de 2026, que estrenan importantes cambios aerodinámicos y nuevas unidades de potencia con mayor componente eléctrico.

En lo alto de la tabla, Norris firmó el mejor registro con un tiempo de 1:34.669, por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), mientras que el francés Esteban Ocon (Haas) y el australiano Oscar Piastri (McLaren) completaron las cinco primeras posiciones del día.

Williams logró acumular un volumen relevante de vueltas con Alex Albon y el propio Sainz, lo que permitió al equipo recuperar parte del kilometraje perdido en anteriores pruebas, mientras que Aston Martin fue la escudería con menor presencia en pista, con Lance Stroll cerrando la tabla de tiempos tras completar poco más de una treintena de giros y con Alonso previsto para debutar en los ensayos en la siguiente jornada.

Los equipos continuarán este jueves con la segunda sesión de pruebas en Sakhir, en la que varios pilotos, entre ellos Alonso con el nuevo AMR26 de Adrian Newey, del que poco se ha podido extraer, realizarán sus primeras vueltas de la pretemporada antes del inicio del nuevo y cambiado campeonato.