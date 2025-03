Simeone y la ardua tarea de remontar a su 'bestia negra' en Champions

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid recibe este miércoles (21.00 horas) al Real Madrid en el derbi de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, con la obligación de remontar el 2-1 a favor de los blancos de la ida para eliminar a los de Carlo Ancelotti, algo que nunca ha logrado en la Copa de Europa, y avanzar a cuartos, avalado por una estadística con Diego Pablo Simeone de haber continuado con vida en tres de las cuatro eliminatorias a las que llegó un gol abajo a la vuelta en casa en la máxima competición continental.

El Real Madrid tomó una pequeña ventaja el pasado martes en el Santiago Bernabéu, en un partido que dejó la sensación de que el Atlético no aprovechó sus mejores momentos durante el encuentro, mientras que los de Ancelotti van al Riyadh Air Metropolitano con un botín, quizá, mayor de lo merecido por la propuesta de fútbol en la ida.

Ahora, el equipo del 'Cholo' afronta la ardua tarea, e imposible hasta ahora, de dejar fuera a su 'bestia negra' en la máxima competición continental del clubes y de la que el conjunto blanco es el 'rey' con 15 'Orejonas'. El conjunto 'colchonero' ha caído en los cinco anteriores cruces contra su vecino, cediendo con Simeone en el banquillo en dos finales (2014 y 2016) y dos eliminatorias a doble partido, los cuartos de 2014-2015 y las semifinales de 2016-2017.

En la primera, hubo empate sin goles en una ida donde el conjunto madridista remató el doble (16) que su rival y fue superior. Los rojiblancos aguantaron el 0-0 casi 180 minutos, hasta que en el 88' de la vuelta en el Bernabéu el mexicano Javier 'Chicharito' Hernández desniveló de forma definitiva el cruce a favor de los locales.

También estuvo cerca de apear al Real Madrid dos temporadas después, pero se vio lastrado por una ida en el Bernabéu donde no pudo frenar a un colosal Cristiano Ronaldo, autor de un triplete demoledor. Sin embargo, el equipo blanco sufrió un inicio fulgurante de su rival en el Vicente Calderón para colocarse 2-0 en apenas 16 minutos -Saúl Ñíguez y Antoine Griezmann-, antes de que una genialidad de Karim Benzema antes del descanso acabase en el 2-1 obra de Isco. Esta es la única victoria del 'Cholo' sobre el conjunto madridista en 90 minutos en competición europea.

Simeone ha sido durante mucho tiempo un 'maestro' para este tipo de eliminatorias a doble partido y no son demasiadas en la Champions en las que ha tenido que afrontar la vuelta con desventaja. Con el segundo partido en casa, los rojiblancos ha disputado cuatro cruces en los que se vieron por detrás con solo un gol de desventaja tras la ida y solo en una de ellas remontó sin necesidad de recurrir a los penaltis.

Fue seguramente la noche 'mágica' a la que más se aferra la afición por hacerlo ante el FC Barcelona de la 'MSN' (Messi, Suárez y Neymar) en los cuartos de final de la campaña 2015-2016, cuando aún contaba el valor doble de los goles como visitante, y que pude ser un espejo en el que mirarse para el derbi de este miércoles.

En la ida en el Camp Nou, los rojiblancos arrancaron de maravilla con el tanto en el minuto 25 de Fernando Torres, que apenas 10 minutos después vería la tarjeta roja. Eso favoreció la remontada del Barça, que se llevó el encuentro con un doblete de Luis Suárez. Ya en la vuelta, con un Vicente Calderón volcado como escenario, Antoine Griezmann desactivó a los azulgranas y sus dos tantos permitieron al Atleti ganar el partido (2-0) y avanzar a semifinales.

PENALTIS ANTE BAYER E INTER, SOMETIMIENTO SIN ÉXITO AL CITY

También sonrió en otros dos cruces en los que, sin embargo, tuvo que llegar a la tanda de penaltis para certificar su pase. En el curso 14-15, en octavos, los rojiblancos visitaron el BayArena en Leverkusen, de donde volvieron con un 1-0 en contra, obra de Hakan Çalhanoglu, en un duelo con la expulsión de Tiago en la recta final.

Pero en la vuelta, el partido que encumbró como titular a Jan Oblak, tras igualar el cruce Mario Suárez, todo se fue a los once metros donde el equipo alemán falló tres lanzamientos, por dos de los colchoneros (Raúl García y Koke Resurrección).

Más reciente, el curso pasado y en un escenario muy parecido al que están viviendo ahora con el Real Madrid, los rojiblancos visitaron al Inter de Milán en la ida de los octavos de final. Allí, intentaron aguantar por todos los medios la portería a cero, hasta que Marko Arnautovic desniveló el duelo para el 1-0. Un resultado, no obstante, que dejaba con mucha vida a los del 'Cholo', que lo aprovecharon.

Pese a recibir un duro golpe en forma de 0-1 a la media hora de juego, los locales reaccionaron a tiempo y lograron igualar la eliminatoria con goles de Griezmann y Memphis Depay. El cruce se fue a los penaltis y un error definitivo de Lautaro Martínez en el último lanzamiento certificó su billete a cuartos.

En cambio, no tuvo tanta suerte ante el Manchester City inglés en los cuartos de la 21-22. Tras una ida en la que el Atlético se esmeró en no encajar y donde apenas tuvo protagonismo ofensivo -no completó ni un solo remate-, llegó con vida al Metropolitano tras caer por 1-0. En la vuelta, fue el conjunto madrileño el que encerró y sometió a los de Pep Guardiola, pero estos defendieron con uñas y dientes su pequeña ventaja y se quedaron el billete.

Más allá de estos partidos con la vuelta en casa, el Atlético tampoco pudo remontar ante el Chelsea en los octavos de final de la 20-21, aunque ese cruce estuvo marcado por tener que jugar la ida en Bucarest y no en Madrid por las restricciones aún de la pandemia. El equipo inglés se impuso 0-1 y luego sentenció en Londres (2-0). Y más reciente fue la temporada pasada, pero en la Copa del Rey, donde cayó 0-1 en la ida de las semifinales ante el Athletic Club, un marcador que no pudo levantar en San Mamés (3-0).

Este currículum de eliminatorias recientes en Europa y Copa con condiciones similares a las que afronta este miércoles demuestra que la tarea de remontar en Europa no ha sido sencillo para los rojiblancos, más aún, como en esta ocasión, ante un equipo que le ha superado en otros tres cruces previos.