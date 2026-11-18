BOTTAS Valtteri (fin), Cadillac F1 Team MAC-26, portrait during the 2026 Formula 1 Sao Paulo Grand Prix, 20th round of the 2026 Formula One World Championship from November 6 to 8, 2026 on the Autodromo Jose Carlos Pace, in Interlagos, Sao Paulo, Brazil - - ALBERTO VIMERCATI / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo Cadillac de Fórmula 1 ha anunciado este miércoles de manera oficial la continuidad del finlandés Valtteri Bottas, de 37 años, en su alineación de pilotos para la temporada 2027 en el Campeonato del Mundo de la FIA, buscando "estabilidad" en una marca de coches que, a su juicio, "continúa consolidando su éxito tras su primera temporada en la parrilla".

"Este anuncio brinda continuidad y estabilidad a Cadillac, que continúa consolidando su éxito tras su primera temporada en la parrilla. La marca mantiene su ambición a largo plazo de establecer un equipo competitivo en la élite del automovilismo mundial", indicó el comunicado de prensa.

"Valtteri aporta al equipo una dilatada experiencia en la Fórmula 1, conocimientos técnicos y un historial de victorias. Su visión y liderazgo seguirán impulsando el desarrollo del equipo en sus operaciones en Silverstone, Indianápolis y Charlotte", añadió la nota de Cadillac.

El propio Bottas valoró luego su renovación, a la espera aún de saber quiénes serán los pilotos de reserva y de pruebas. "Estoy emocionado de continuar este camino con Cadillac hasta 2027. Sabíamos que construir un nuevo equipo de Fórmula 1 desde cero no iba a ser fácil, pero eso es precisamente lo que hace que este desafío sea tan especial", agregó.

"Hemos sentado las bases, estamos aprendiendo y mejorando, y aún queda mucho por venir. Tengo muchas ganas de seguir creciendo y creo en lo que estamos construyendo juntos. Esta historia no ha hecho más que empezar", concluyó el piloto finlandés en sus declaraciones.

"La experiencia, la perspectiva y el compromiso de Valtteri son fortalezas importantes para nuestro equipo", afirmó Dan Towriss, director ejecutivo del equipo Cadillac. "La continuidad nos brinda una base sólida para seguir desarrollando el equipo y alcanzar nuestras ambiciones en la Fórmula 1. En vísperas del GP de Las Vegas, todos en el equipo estamos encantados de contar con Valtteri para 2027 junto a Checo y esperamos con ilusión la siguiente etapa de nuestro camino juntos", zanjó Towriss.