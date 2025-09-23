La venta oficial de las entradas para el gran premio de fórmula uno en Madrid comienza este martes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante la activación de la cuenta atrás para el GP de España. - Fernando Sánchez - Europa Press

La preventa exclusiva se agotó en dos minutos y hay una lista de espera de más de 235.000 personas

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La venta oficial de las entradas de público en general para el Gran Premio de España del Mundial de Fórmula 1 de 2026, que se disputará en el circuito urbano Madring de Ifema del 11 al 13 de septiembre, comienza este martes, a partir de las 22:00 horas y estarán gestionadas por la plataforma tecnológica Fever.

Ifema Madrid ha adjudicado a Fever la organización de la experiencia de los aficionados en los eventos que se celebren en Madring. De esta forma, la plataforma proporcionará la tecnología de ticketing, la generación de demanda y las estrategias de marketing tanto para las entradas de admisión general como para las gradas.

Asimismo, se encargará del diseño, producción y gestión de las fanzones y el entretenimiento para los aficionados tanto dentro como fuera del circuito Madring. La preventa exclusiva se agotó en dos minutos y hay una lista de espera de más de 235.000 personas.

Fever pondrá a disposición de Ifema Madrid su sistema de ticketing integral, diseñado para optimizar cada etapa del recorrido del espectador, desde la compra hasta el día del evento. Éste incluirá, entre sus principales funcionalidades, un mapa de las diferentes zonas del circuito y sus fanzones asociadas, soporte multilingüe, pagos 'cashless' y analíticas avanzadas para potenciar las ventas y la operativa.

Además, gracias a su red internacional de medios y a su tecnología propia, Fever llevará a cabo campañas globales de marketing y comunicación para atraer y conectar con un público amplio y diverso.

El contrato contempla también la producción, por parte de Fever, de la oferta de entretenimiento para los aficionados, lo que incluye desde las fanzones hasta la programación artística y musical. Se encargará de la instalación de gradas, pantallas, áreas de restauración, puntos de venta de merchandising Madring y espacios interactivos.

El programa se completará con conciertos, DJs, actividades y espectáculos especiales, ofreciendo una vivencia completa y personalizada a cada visitante. Asimismo, Fever, como parte de sus servicios, podrá llevar a cabo la producción de eventos paralelos en la ciudad, que podrían incluir exposiciones, conciertos, activaciones de marca y otras experiencias de entretenimiento durante los meses previos al Gran Premio.

Estas actividades estarán pensadas para ampliar el alcance y visibilidad del evento y generar nuevas fuentes de ingreso sostenibles.

Con presencia en más de 40 países y colaboraciones con grandes instituciones culturales y deportivas, la compañía ha estado detrás de algunas de las experiencias con Netflix, Disney o Warner Bros.

En el último año, la compañía, con ADN español, ha sellado acuerdos clave, como su papel de socio exclusivo de ticketing del FC Barcelona, LIV Golf y grandes premios de España de MotoGP.