Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri en el podio del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1- André Ferreira / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se ha impuesto este domingo en la carrera del Gran Premio de Las Vegas, vigésima primera prueba del Mundial de Fórmula 1, por delante de los McLaren del británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, mientras que el español Carlos Sainz (Williams) ha protagonizado una excepcional remontada de la vigésima a la octava plaza y Fernando Alonso (Aston Martin) ha abandonado a una vuelta del final.

En Nevada, el tetracampeón del mundo resistió durante toda la carrera la presión de los Mercedes, que perdieron sus posiciones de podio en las vueltas finales en favor de los coches 'papaya', y se garantizó su tercer triunfo del año.

A pesar de que consiguió defender su posición de pole en el inicio, Verstappen vio cómo en varias ocasiones el británico George Russell (Mercedes) le adelantaba, pero conseguía recuperar pronto la posición. Hasta 35 cambios de líder y más de 350 adelantamientos en una carrera donde imperó el 'cuerpo a cuerpo' frente a la estrategia, con hasta siete pilotos aspirando al triunfo en las últimas vueltas.

Russell acabó con todas sus opciones a dos giros para el final, cuando en la curva 5 y cuando trataba de adelantar a su compañero y campeón del mundo Kimi Antonelli en busca del podio, se estrelló contra las protecciones y finalmente acabó noveno. Verstappen, molesto por las declaraciones del inglés durante los Libres 3 -"Va por ahí como si fuera superior a todos, alguien tiene que enfrentarse a este tipo"-, se burló de él.

"Habla mucho fuera de la pista. Es algo que no me molesta, porque está tan debajo de mi nivel que ni siquiera intento rebatirle. Hoy el karma ha hecho de las suyas. Ha sido fantástico cuando he visto en el retrovisor lo que estaba pasando. Y después he ganado, ha sido el colofón", señaló Verstappen tras la carrera.

El holandés también retuvo el liderato durante un periodo de coche de seguridad en el ecuador de la cita, provocado por un choque entre el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac) y el brasileño Rafael Camara (Haas). Ni Antonelli ni Russell, con su incidente en el tramo final, impidieron que 'Mad Max' y los dos McLaren se subiesen al podio.

Antonelli terminó cuarto, justo por delante de los Alpine del francés Pierre Gasly y el argentino Franco Colapinto. El británico Lewis Hamilton concluyó séptimo con Ferrari en una carrera complicada para la 'Scuderia'; el heptacampeón del mundo fue penalizado con 10 segundos por salirse de la pista y obtener una ventaja durante una lucha con Norris, y posteriormente se tocó con su compañero Charles Leclerc, incidente por el que el monegasco -finalmente décimo- fue sancionado también con 10 segundos de penalización.

Por su parte, Carlos Sainz protagonizó una espectacular remontada de la vigésima a la octava plaza, con pasada a Russell incluida, en su Gran Premio número 250, consiguiendo la mejor posición del año. Russell y Leclerc cerraron el 'Top 10', mientras que Alonso, sin opciones, tuvo que abandonar al final de la prueba.