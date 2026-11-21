Max Verstappen en Las Vegas - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ha sido el más rápido en la sesión de clasificación del Gran Premio de Las Vegas, vigésima primera prueba del Mundial de Fórmula 1, pero su sanción de cinco posiciones permitirá al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) salir primero este domingo, en el que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) partirán decimoctavo y vigésimo.

El joven campeón del mundo, que se esperaba que diese rebufo a su compañero George Russell después de conocerse que penalizaría por cambiar el motor de combustión interna y el turbocompresor -este último sin penalización por cambiarlo el número de veces permitido-, sorprendió a todos marcando un crono de 1:33.893 en la definitiva Q3, casi tres décimas por delante de Verstappen.

Aún así, Antonelli deberá salir sexto, por lo que en primera fila partirán el tetracampeón mundial y Russell, mientras que el también británico Lando Norris (McLaren) y el francés Isack Hadjar (Red Bull) lo harán desde la segunda. El vigente campeón del mundo partirá por detrás del británico Arvid Lindblad (RB).