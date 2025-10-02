Verstappen quiere seguir apretando a los McLaren en el calor de Singapur

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Mundial de Fórmula 1 afronta el Gran Premio de Singapur, decimoctava prueba del calendario en el circuito de Marina Bay, donde el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) quiere seguir creyendo en sus opciones al título tras sus triunfos en Monza y Bakú y ante el mal momento de unos McLaren que no pueden permitirse otro mal fin de semana, mientras Carlos Sainz llega impulsado por su primer podio con Williams y Fernando Alonso (Aston Martin), con ganas de redimirse por el sufrimiento en Azerbaiyán.

El madrileño puso en Bakú hace casi do semanas punto y final a las malas sensaciones que le han acompañado desde que arrancó el campeonato con Williams, logrando su primer podio con la escudería de Grove -ya son 7 temporadas seguidas subiendo al podio, igualando el récord de Alain Prost-. Sainz fue tercero en Azerbaiyán, después de que Verstappen, que sumó su segundo triunfo consecutivo, también le arrebatara la 'pole' en la calificación.

Un tercer cajón que sabe a liberación y permite al madrileño afrontar la recta final del Mundial con mucho más optimismo e ilusión, además, cuando llega a un circuito en el que ya ganó en 2023 en un fin de semana perfecto -'pole' y victoria tras liderar todas las vueltas de la carrera-. Ahora es un nuevo Sainz que cerró en Bakú muchas heridas y viaja con optimismo a un circuito muy exigente física y mentalmente.

Singapur también trae buenos recuerdos, aunque más lejanos, a Fernando Alonso, que ganó en Marina Bay en 2008 y 2010. Pero el decimoquinto puesto en Bakú no es demasiado halagüeño para el asturiano y Aston Martin, que sigue en busca del podio que sí han logrado ya equipos como Sauber, Racing Bulls y Williams -solo Haas no se ha subido, en ninguna de sus 10 temporadas lo ha conseguido-, en un año muy por debajo de las expectativas para los bólidos verdes.

Pero los de Silverstone encontrarán en Singapur un trazado 'amigo', con menos velocidad que en Bakú para que crezca la manejabilidad de un monoplaza inconducible en las curvas de Azerbaiyán. Alonso espera que su Aston Martin dé la talla, mientras también debe tener alguna pizca de suerte en un circuito con un riesgo muy alto de irse contra el muro.

Por delante, Verstappen no encontró oposición en Bakú en una carrera que dominó de principio a fin, para celebrar su victoria número 67 en el 'Gran Circo' y la segunda consecutiva. Este triunfo avivó los nervios en McLaren, que siguen con mucho margen en el Campeonato de Pilotos, pero que no pueden permitirse otra fin de semana de errores como los que lastraron al australiano Oscar Piastri, líder del Mundial, y que se fue de Azerbaiyán con su primer abandono en dos años tras chocar contra el muro.

El británico Lando Norris solo pudo ser séptimo y perdió algo de comba en su persecución contra su compañero. Y esto lo aprovecha 'Mad Max', que ahora está a 69 puntos del líder Piastri y a 44 unidades de Norris, segundo en el Mundial de Pilotos, todavía con siete carreras de domingo y tres esprints por delante.

El neerlandés vuelve a tener fe y esperanza en seguir con esta buena dinámica tras vencer en Monza y Bakú para meter presión a dos pilotos que nunca han sido campeones. Todo, por el quinto Mundial. Además, se suma el aliciente de que el de Marina Bay es el único circuito en el que Verstappen no ha ganado todavía, pero sí suma tres podios. Aunque, debe ir de la mano de Red Bull y está por ver si tienen algo más para poder pelear hasta el final por el título.

El año pasado, Norris arrasó en Singapur y puso algo de picante al Mundial que terminó ganando Verstappen, mientras Piastri observaba cruzando la meta en el tercer lugar. Se prevé una 'batalla' también por el segundo ligar de Constructores, que ahora ocupa Mercedes, cuyo objetivo ahora es 'salvar los muebles' y superar a Ferrari, solo cuatro puntos por detrás. Charles Leclerc y Lewis Hamilton son una amenaza en Marina Bay, donde el monegasco se acercó al triunfo en dos temporadas y el británico posee cuatro victorias.

La parrilla se encontrará un GP en riesgo por las altas temperaturas que superarán los 31ºC, sobre todo, el domingo. En el recuerdo, el GP de Catar de 2023, donde hubo pilotos que incluso lucharon contra el calor para acabar la carrera.

--HORARIOS DEL GRAN PREMIO DE SINGAPUR 2025:

-Viernes 3 de octubre.

Entrenamientos Libres 1 11.30.

Entrenamientos Libres 2 15.00.

-Sábado 4.

Entrenamientos Libres 3 11.30.

Calificación 15.00.

-Domingo 5.

Carrera 14.00.