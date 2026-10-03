Verstappen se reencuentra con la pole en Sepang y Alonso y Sainz pasan a Q2

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha sorprendido este sábado consiguiendo la pole para la carrera del Gran Premio de Baréin, decimosexta prueba del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa en Malasia, todo tras un intenso duelo final con el británico Lewis Hamilton (Ferrari) que le acompañará en la primera fila de parrilla, mientras que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) partirán duodécimo y decimotercero, respectivamente.

En el 'exilio' del circuito de Sepang, que acoge la cita por la tensión en Oriente Próximo, Verstappen evidenció las mejoras del paquete aerodinámico que estrenó la marca energética en el último Gran Premio para hacerse con la primera pole de la temporada y la número 49 de su carrera en el 'Gran Circo'.

Con un crono de 1:35.130, el tetracampeón del muno se aupó a lo más alto en la Q3 con tres décimas de ventaja sobre el heptacampeón Hamilton, que evitó el doblete de Red Bull en primera línea; el francés Isack Hadjar terminó tercero, pero deberá cumplir una sanción de cinco posiciones en la parrilla de salida por utilizar su séptimo motor de combustión interna del curso.

Esto permite al líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), subir una plaza hasta la tercera, liderando una segunda fila en la que también estará el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

También se beneficiarán de la penalización de Hadjar los dos pilotos de McLaren y el británico Georg Russell (Mercedes). El vigente campeón, el inglés Lando Norris, partirá quinto, con el australiano Oscar Piastri a su lado en la parrilla, mientras que el ganador en Bakú, ahora séptimo, compartirá fila con el francés. El 'Top 10' del sábado lo completaron el galo Pierre Gasly (Alpine) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi).

Por su parte, los dos pilotos españoles consiguieron clasificarse juntos para la Q2 por primera vez en lo que va de temporada. El asturiano Fernando Alonso se aprovechó de las buenas prestaciones del AMR26 en Sepang, donde tendrá algo de respiro por sus largas rectas, y partirá duodécimo, con su compañero de equipo, el canadiense Lance Stroll, decimocuarto.

Mientras, el madrileño Carlos Sainz, que en Azerbaiyán logró meterse casi milagrosamente en la zona de puntos, comenzará la carrera del domingo desde la decimotercera posición y tratará de volver a puntuar.