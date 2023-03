Verstappen retrasa su llegada a Yeda por un virus estomacal

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto neerlandés de Fórmula 1 Max Verstappen (Red Bull) retrasó un día su llegada a Yeda para disputar el Gran Premio de Arabia Saudí, por lo que no estará en el trazado hasta este viernes, debido a un "virus estomacal", según confirmó el propio piloto en redes sociales.

"Me siento bien de nuevo, después de no estar en forma durante unos días debido a un virus estomacal. Por lo tanto, lamentablemente tuve que posponer mi vuelo un día, por lo que no estaré en la pista hasta el viernes. ¡Nos vemos en Yeda!", escribió el bicampeón del mundo en su perfil de Twitter.

Así, el piloto no estará presente en el día de medios previo al inicio del GP, tal y como confirmó su propio equipo minutos después, aludiendo también a esa enfermedad estomacal. "Con el consentimiento de la FIA, no estará presente en la pista hoy. Recupérate, Max", rezó el escueto mensaje de Red Bull en redes sociales.