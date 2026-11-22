Archivo - Max Verstappen y George Russell - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que este domingo logró la victoria en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, ha reconocido que se ha alegrado del error cometido por el británico George Russell que le costó la lucha por el podio, algo que fue fruto del "karma", y ha afirmado que el de Mercedes está "muy por debajo" de su nivel.

"Habla mucho fuera de la pista. Es algo que no me molesta, porque está tan debajo de mi nivel que ni siquiera intento rebatirle. Ni me molesta. Hoy el karma ha hecho de las suyas", señaló Verstappen en declaraciones a los medios oficiales de la Fórmula 1.

Durante los Libres 3 del Gran Premio estadounidense, Russell se quejó de una acción del tetracampeón del mundo cuando estaba empezando su vuelta, una tensión que se mantuvo durante la sesión y tras ella. "No voy a aceptar que alguien me fastidie así y que vaya por ahí como su fuera superior a todos. Alguien tiene que pararle los pies a este tipo", afirmó el británico el sábado.

En varias ocasiones durante la carrera, el piloto de Mercedes consiguió adelantarse a Verstappen, pero este finalmente ganó finalmente la carrera. Mientras, él perdió el control de su monoplaza a falta de dos vueltas cuando intentaba adelantar a su compañero Kimi Antonelli para luchar por el podio; se fue contra las protecciones y, aunque logró reincorporarse, finalizó noveno.

Verstappen no perdió la oportunidad de burlarse del incidente del piloto inglés. "Ha sido fantástico cuando he visto en el retrovisor lo que estaba pasando, fantástico. Mi día solo está mejorando. Y cuando he terminado primero, ha sido el colofón", finalizó.