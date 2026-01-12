Zak Brown: "La etiqueta de campeones importa poco cuando todos se enfrentan a un reajuste regulatorio"

Archivo - Zak Brown junto a Lando norris (izda) y Oscar Piastri (dcha) - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El CEO de McLaren Racing, Zak Brown, tiene claro que ser los campeones vigentes "importa poco" cuando el 2026 va a haber una nueva normativa en el Mundial de Fórmula 1, pero considera que "lo mejor está por venir" después de un 2025 donde lograron los dos títulos en juego dejando correr al británico Lando Norris y al australiano Oscar Piastri en libertad y del que sacaron "lecciones" que les prepararán "mejor" para el futuro.

"Apenas llevamos dos semanas del nuevo año, pero llevamos un buen tiempo inmersos en los detalles de 2026, y hay mucho que esperar. La etiqueta de campeones vigentes importa poco cuando todos nos enfrentamos a un reajuste regulatorio", advierte Brown en una carta a los aficionados publicada este lunes en la web del equipo.

El estadounidense recuerda que la nueva era regulatoria en la Fórmula 1 "traerá nuevos desafíos a medida que evolucione el panorama competitivo". "Pero nuestro objetivo es construir sobre las bases que nos dieron éxito en 2024 y 2025 y mantener los altos estándares necesarios para competir en cabeza", asegura.

"Nadie puede predecir en este momento cómo se formará la parrilla en las primeras carreras, pero Andrea (Stella, 'Team Principal') y su equipo directivo han estado trabajando duro y en silencio durante mucho tiempo para darnos la mejor oportunidad posible de comenzar con fuerza. 2025 fue una temporada monumental para nosotros, pero creo firmemente que lo mejor está por venir", añade Brown.

El CEO de McLaren Racing también hace un repaso de "una temporada verdaderamente histórica para un equipo icónico", el cual está "inmensamente orgulloso de liderar". "Juntos, por novena vez en nuestra ilustre historia, y por primera vez desde 1998, logramos los Mundiales de Pilotos y Constructores. Habían pasado 17 largos años desde nuestro último título de Pilotos, por lo que este es un hito clave en nuestra continua búsqueda", detalla.

El directivo felicita a todos los implicados en este éxito "por su increíble trabajo" durante una temporada y en "un deporte tan competitivo" donde lo normal es el que "el ritmo oscile naturalmente". "Sin embargo, los números de Lando Norris y Oscar Piastri reflejan una temporada increíble: siete victorias cada uno y un total de 13 'pole positions'", remarca entre algunos de los logros del británico y el australiano en 2025.

"Ha sido un auténtico privilegio presenciar su evolución como pilotos, su trabajo en equipo, su capacidad de adaptación y aprendizaje, y su increíble velocidad. Este éxito se ha logrado gracias al esfuerzo conjunto de todo nuestro excepcional equipo, tanto en pista como en todos los departamentos de la fábrica de McLaren, liderados por Andrea Stella y nuestro brillante equipo directivo", prosigue Brown.

Este incide en que "detrás de cada victoria, cada podio y cada punto, hay cientos de personas que trabajan incansablemente para diseñar, construir y crear" los monoplazas del equipo y "tomar decisiones decisivas bajo una enorme presión ya sea en boxes o en la fábrica". "A todos los que participaron, gracias. Nos han ayudado a escribir un capítulo que formará parte del legado de este equipo histórico", asegura.

En cuanto a la pugna entre los dos pilotos, deja claro que estaban "decididos a darles una oportunidad justa e igualitaria para luchar por el título". "Y lo logramos, el campeonato se decidió en las últimas vueltas de la última carrera del año. Sin duda, nos mantuvo en vilo y generó momentos muy tensos, pero no lo habríamos querido de otra manera", admite el estadounidense.

"Oscar y Lando se impulsaron mutuamente a nuevas cotas, eran ferozmente competitivos, pero siempre corrían con el espíritu adecuado. Fue intenso, emocionante y, por momentos, estresante. Pero que estos dos increíbles talentos tuvieran la oportunidad de asegurar el campeonato en la última carrera lo dice todo sobre cómo corremos en McLaren", agrega al respecto el CEO de McLaren Racing.

"LAS LECCIONES DEL 2025 FORMAN PARTE DE NUESTRA CONSTANTE EVOLUCIÓN"

Brown no esconde que "esta cultura y la libertad de competir con tu compañero de equipo con respeto e integridad, está profundamente arraigada en el ADN de McLaren Racing" y que por ello "se invirtió un enorme esfuerzo para garantizar" que los dos tuvieran "las mismas oportunidades" en la última carrera en Abu Dabi.

El americano felicita a Norris por unirse "a un extraordinario grupo de leyendas que incluye a Emerson Fittipaldi, James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Häkkinen y Lewis Hamilton". "Ha sido fantástico presenciar su evolución como piloto, y cuando cruzó la meta en tercer lugar en Abu Dabi, fue un momento emotivo para todos nosotros, uno que ninguno de nosotros olvidará jamás", confiesa sobre un piloto que lleva en la estructura desde muy joven.

De todos modos, Piastri "también merece un inmenso reconocimiento tras una temporada increíble". "Conduce con una experiencia y una habilidad que desmienten su edad y además se comporta con la máxima profesionalidad y respeto. Sabíamos que teníamos una estrella entre manos desde el momento en que llegó, y ha sido un placer verle convertirse en un aspirante al título en tan poco tiempo. No tengo ninguna duda de que su estrella seguirá en ascenso en los próximos años, y quiero agradecerle su papel tan crucial", celebra.

Brown no se olvida de Red Bull y el neerlandés Max Verstappen, los cuales les apretaron hasta el final. "En el último año antes de un importante cambio de reglas, la competencia fue más feroz que nunca, pero disfrutamos de la lucha. Hubo momentos difíciles en el camino, y sin duda cometimos algunos errores que beneficiaron a nuestros competidores. Es importante reconocerlos, pero los solucionamos con rapidez y nos brindaron valiosas lecciones que nos hicieron mejores como equipo", recalca.

"Las lecciones que aprendimos el año pasado, que fueron muchas, forman parte de nuestra constante evolución como equipo y, sin duda, nos prepararán mejor. Somos un equipo relativamente joven, pero aprendemos rápido y nos recuperamos con vigor y determinación. Los campeonatos se ganan por cómo responden los equipos bajo presión, y estoy orgulloso de cómo gestionamos esos momentos más difíciles", sentencia Zak Brown.