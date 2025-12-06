España jugará en Atlanta, dos partidos, y Guadalajara, contra Uruguay, en el Mundial

España - Turquía - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La FIFA anunció este sábado el calendario oficial del Mundial 2026 que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá, y la selección española tendrá como sedes Atlanta y Guadalajara, para sus tres partidos dentro del Grupo H.

España debutará en busca de su segunda estrella de campeona el 15 de junio contra Cabo Verde a las 18.00 hora peninsular española en el Atlanta Stadium de la capital de Georgia (Estados Unidos). El segundo encuentro de los de Luis de la Fuente será en el mismo recinto y la misma hora el 21 de junio contra Arabia Saudí.

La 'Roja', que conoció en el sorteo del viernes sus rivales encuadrada en el Grupo H, cerrará la fase inicial por un puesto en dieciseisavos de final contra Uruguay el 26 de junio. Para este tercer partido, España tendrá que viajar al Estadio Guadalajara, en Zapopan (México), un duelo que será a las 3.00 peninsulares.