España quiere eliminar a un candidato

La selección española busca rozar los octavos del Mundial de Catar con una victoria ante una Alemania 'herida' y al borde del abismo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española de fútbol buscará este domingo (20.00 horas/La 1) rozar la consecución del billete para los octavos de final del Mundial de Catar, objetivo para el que necesita sumar su segunda victoria imponiéndose a una Alemania 'herida' y al borde del abismo y evitar además otro tipo de urgencias.

España firmó un estreno mundialista para el recuerdo. Asustó a cualquier 'fantasma del pasado' y dejó un gran partido ante Costa Rica, a la que desarboló de principio a fin para lograr un 7-0 que sirve de refuerzo anímico y en la confianza de un equipo que ofreció muy buen juego.

Horas antes de esa exhibición, la selección alemana, tetracampeona del mundo, alargaba la pesadilla en la que anda sumida desde Rusia. Allí, hizo historia, negativa, al no pasar la fase de grupos siendo la actual campeona, y en su inicio en Catar no pudo esquivar otra derrota, ante Japón, que complica su futuro y que le obliga a reaccionar ante la 'Roja'.

Alemania está 'herida' y eso la hace seguramente más peligrosa para el combinado de Luis Enrique Martínez, que pese a la contundente victoria se encuentra ante un escenario no previsto y que también le puede complicar el camino hacia los cruces si cae derrotado. Tras la victoria de Costa Rica ante Japón, España ya sabe que ganar no le clasifica aún matemáticamente, aunque sí virtualmente, para los cruces, y el equipo de Hansi Flick que perder no le eliminaría todavía.

Y la triple campeona de Europa llega a este exigente examen que puede calibrar sus opciones repleta de buen ánimo. La victoria y el juego del debut ha fortalecido aún más a un grupo hambriento y que sabe de la importancia que habrá en juego ante una 'Mannschaft' que ya no atemoriza como antaño, pero que cuenta con mucha calidad y una filosofía muy similar.

De hecho, la 'Roja' no ha perdido sus tres últimos encuentros ante este rival, con dos empates y, sobre todo el recordado 6-0 de la Liga de Naciones 20-21 en La Cartuja de Sevilla. En grandes competiciones, las victorias por 0-1 en la final de la EURO 2008 y en las semifinales del Mundial de 2010 también hablan de una renovada rivalidad y una mayor igualdad que se debe reflejar en el terreno de juego del Estadio Al Bayt donde la presión y la lucha por la posesión serán claves.

Luis Enrique quedó muy satisfecho con el rendimiento de sus jugadores ante el combinado costarricense, pero también sabe que ahora tendrá enfrente un rival distinto, con muchas semejanzas y que no le esperará cerca de su área, pero también con más dudas en su vestuario que en el español después de unos últimos resultados que no han sido los mejores.

LUIS ENRIQUE Y FLICK PUEDEN RETOCAR SUS ONCES

El técnico asturiano debe decidir cuál es el mejor once para afrontar este encuentro, en el que lo más seguro es que introduzca algunas novedades, principalmente porque no suele repetir equipo titular en su estancia en el banquillo del combinado nacional y tiene la opción de introducir novedades, sobre todo atrás y en ataque por el medio con Gavi, Pedri y Busquets parece la más 'fija'.

En este sentido, las principales dudas pueden ser si Luis Enrique mantiene a Rodri Hernández de central o apuesta por un jugador más 'acondicionado' a esa posición como Eric García para sujetar mejor el peligroso ataque combinativo de su rival. Dani Carvajal también se perfila como posible relevo en el lateral derecho de César Azpilicueta.

Por su parte, en el frente ofensivo, Luis Enrique debe decidir si insiste con Marco Asensio como '9' o si mete a Álvaro Morata, mientras que el buen partido de Ferran Torres y Dani Olmo ante Costa Rica podría mantenerles en el once por delante de otras opciones como Pablo Sarabia, Nico Williams o el propio Asensio.

En cuanto a Alemania, Hansi Flick y su vestuario han insistido en que ya saben lo que hicieron mal ante Japón, un rival que, al contrario que España, les cedió el control del partido en la primera parte y ante la que mostró cierta inseguridad defensiva.

Así, Joshua Kimmich podría retrasar su posición al lateral derecho, una de las posiciones donde más sufrió la 'Mannschaft' ante Japón, por lo que Leon Goretzka y su poderío físico entraría en el once para contrarrestar una de las principales virtudes de la 'Roja' a costa de sacrificar a un delantero como Thomas Müller.

Leroy Sané, pieza clave y ausente por lesión en el estreno, podría volver, aunque su titularidad se antoja más complicada por lo que se mantendrían sus compañeros en el Bayern Serge Gnabry y el 'eléctrico' y peligroso Jamal Musiala.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ESPAÑA: Unai Simón; Carvajal, Eric García, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Dani Olmo, Morata y Ferran Torres.

ALEMANIA: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum; Goretzka, Gündogan; Gnabry, Müller, Musiala, y Havertz.

--ÁRBITRO: Danny Makkelie (HOL).

--ESTADIO: Al Bayt.

--HORA: 20.00/La 1-Gol Mundial-Movistar+.