La FIFA excluye del Mundial a un árbitro neerlandés a pesar de archivarse su investigación penal

Archivo - Rob Dieperink, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Toin Damen - Archivo

ÁMSTERDAM, 16 May. (dpa/EP) -

El neerlandés Rob Dieperink, de 38 años, ha sido excluido de la lista de árbitros para la próxima Copa Mundial masculina, según ha comunicado este sábado la FIFA a la agencia de noticias dpa, a pesar de que se hayan archivado las pesquisas en su contra sobre una presunta coacción sexual.

Dieperink tenía previsto trabajar como árbitro asistente de vídeo en el torneo de la FIFA, que se celebrará este verano en Estados Unidos, Canadá y México. Según informaron este sábado el neerlandés 'De Telegraaf' y otros periódicos, Dieperink había sido detenido y después acusado de coaccionar sexualmente a un menor en Londres.

Sin embargo, la investigación se suspendió por falta de pruebas, según los informes policiales. El propio 'De Telegraaf' citó a Dieperink afirmando que era inocente. "Me entristece mucho que se me haya acusado falsamente", declaró el árbitro, añadiendo que era lamentable que la FIFA hubiera decidido no contar con él para el Mundial.