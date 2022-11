Hazard: "Es difícil entrar en un equipo ganador, si me dan un poco puedo aportar"

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Real Madrid y de la selección de Bélgica, Eden Hazard, confirmó este sábado que desde el Real Madrid nunca le han abierto la puerta de salida y, aunque reconoce que sus tres temporadas en el conjunto blanco son un "fracaso", sigue queriendo demostrar su nivel, si le respetan las lesiones.

"Nunca nadie del club vino a mí y me dijo 'eres muy amable, pero tienes que irte'. Y yo no he querido irme. Nunca hubo esa discusión", señaló el jugador en una entrevista concedida a 'L'Equipe', recogida por Europa Press, a escasos días de que su selección debute en el Mundial de Catar 2022, en la que previsiblemente será su última cita mundialista.

Si embargo, el belga tiene claro que busca protagonismo y estabilidad y, aunque quiere seguir en el conjunto blanco, deja en el aire una posible salida en verano. "Me gusta este club y este ambiente. No seré cedido durante la temporada. Quiero estabilidad. Al final de la temporada, será diferente. Podemos volver a otra cosa. Es difícil entrar en un equipo ganador. Si me dan un poco y logro hacer unos buenos veinte minutos, puedo aportar. Por eso no quiero irme", indicó.

Hazard reconoció que sus tres temporadas en Madrid han sido un "fracaso" y se refirió al coronavirus y a las lesiones como a los principales culpables de su bajo rendimiento. "Por supuesto que lo experimenté como un fracaso. Hubo muchas lesiones, el Covid. Nunca llegué a demostrar lo que podía hacer. Fue difícil entender el porqué. Después, tuve que volver a la época del encierro. Este es el corazón del problema. No pude volver a estar en plena forma y prolongué eso hasta que me operaron el tobillo derecho el año pasado", afirmó.

"En España, el confinamiento fue estricto. Personalmente, lo viví muy bien. Pero no físicamente. Pero trabajé solo en casa mientras salía de una gran operación. No pudimos llegar al centro de entrenamiento. A casa no venía nadie, ni fisioterapeuta ni preparador físico. Hice mi rehabilitación por mi cuenta. Cuando volví, forcé y me volví a lastimar, añadió.

Por ello, el futbolista no quiso culpar al Real Madrid de sus problemas. "No voy a culpar a nadie más. Sería demasiado fácil. No pude operarme. Acepté la situación y me recuperé. La 3ª temporada, comencé con unos buenos primeros sesenta minutos a las órdenes de Carlo Ancelotti. Luego uno o dos partidos malos y me lastimé de nuevo. Al final de la temporada, una infección en el tobillo me permitió operarme (en marzo). Ahora, juego menos pero entreno todo el tiempo, pero tampoco es que no tenga nada", expresó.

Además, el belga hizo autocrítica sobre su nivel futbolístico, y recordó con anhelo el buen estado de forma que demostró durante el Mundial de Rusia en 2018. "Para ser honesto, el nivel de 2018 ya no lo tengo. No lo muestro, pero sufrí demasiado, mental y físicamente. No me avergüenzo de decirlo. En 2018, tal vez estaba entre los diez primeros del mundo. ¿Voy a volver a eso? No creo. Pero si mi cuerpo me lo permite, todavía puedo hacer grandes cosas", reconoció.

"Tengo menos explosividad pero eso va de la mano con la edad. Estar lesionado desencadena una forma de miedo. Soy un jugador al que le gusta meterse. Pocos jugadores me quitaron el balón. Mantengo la misma técnica pero perdí la confianza. Si no juegas durante tres años, incluso con todo el talento del mundo, la falta de ritmo es perjudicial. En los últimos dos partidos con la selección (Nations League), no desaproveché la oportunidad", destacó.

Sobre su estilo de vida, el internacional belga se sinceró sobre sus hábitos alimenticios. "La gente habla de mi estilo de vida. ¿Crees que podemos jugar todos los partidos durante diez años sin interrupción al más alto nivel sin un estilo de vida saludable?. Cuando llegué al Real Madrid había subido de peso. Como a menudo en los veranos. Pero después de dos o tres semanas de preparación, lo pierdo todo. ¿Lo aproveché demasiado? Seguramente", confirmó.

Además, el atacante se sinceró sobre los títulos ganados en su etapa blanca y reconoció que no se siente partícipe de ellos. "Para mí, realmente no gané la Champions League. Jugué partidos, entré en los octavos de final en París. Pero, como en LaLiga, no sentí que tuviera impacto. Mientras que en el Chelsea siempre había sido el mejor", afirmó.

Al ser preguntado por Carlo Ancelotti, el belga habló sin tapujos y reconoció que no habla mucho con él. "Con Carlo, no hablo mucho. Una vez cinco minutos al comienzo de la temporada. Pero nunca hablé mucho con un entrenador. No soy de los que van a ver a un entrenador y le dicen que tiene que hacer esto o aquello", expresó.

Hazard también hizo una mención especial al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con el que mantiene una buena relación. "Con él siempre tuve una buena relación. Para él, es complicado. Él ve que me llevo bien con todos. Los jugadores y el personal me quieren. Tengo un gran respeto por él. Si mañana me dice que es difícil, lo acepto, lo entiendo", concluyó.