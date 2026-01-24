La Policía británica cree que "no es útil ni acertado" el comentario de Infantino sobre sus aficionados

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. - Europa Press/Contacto/Ulrik Pedersen

LONDRES, 24 Ene. (dpa/EP) -

El Consejo Nacional de Jefes de Policía del Reino Unido (NPCC, en inglés) ha subrayado que "no es útil ni acertado" hacer comentarios como el que realizó el pasado jueves Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sobre el comportamiento de los aficionados británicos durante el Mundial de Catar 2022.

En el Foro Económico Mundial, celebrado en Davos (Suiza), Infantino dijo que ese Mundial catarí había sido especial porque "ningún británico fue detenido". Sin embargo, no lo interpretó igual Mark Roberts, responsable dentro del NPCC y que habló este viernes con la Press Association.

"Aunque estas cosas se puedan decir en broma, no es útil ni acertado hacer este tipo de comentarios. Para que conste, el comportamiento de los aficionados británicos en los Mundiales son norma, no algo especial. En Catar no se detuvo a ningún aficionado inglés o galés; en Rusia, tres aficionados ingleses fueron detenidos por delitos muy leves; en Brasil, hubo 15 detenciones, siete de ellas por reventa de entradas, y en Sudáfrica se produjeron siete detenciones por asuntos menores", explicó.

"Dado el elevado número de aficionados que viajan y pagan mucho dinero para asistir a los Mundiales, hay muchos otros países que son más problemáticos para los anfitriones", concluyó Roberts tras otra polémica de Infantino de cara al Mundial de este próximo verano en Norteamérica.