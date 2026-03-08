La RFEF recibe este lunes a la delegación de FIFA que trabajará para el Mundial 2030

Archivo - Copa del Mundo, trofeo Mundial fútbol - Christian Charisius/dpa - Archivo

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) recibirá este lunes a la delegación de la FIFA que estudiará y visitará las sedes de la Copa del Mundo 2030, durante dos semanas de trabajo.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, dará la bienvenida en Madrid a la delegación de trabajo de la FIFA, que junto al equipo de la Federación Española mantendrá encuentros con representantes del Gobierno, clubes y ciudades candidatas a ser sede.

La Copa Mundial 2030 se celebrará en España, Portugal y Marruecos, junto con Argentina, Paraguay y Uruguay, en el año en el que se cumplirá el centenario de la disputa del primer torneo mundialista, en 1930. La delegación de FIFA visitará posteriormente Portugal y Marruecos.