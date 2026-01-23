Roberto Martínez: "Una selección que ya ha ganado un Mundial se puede considerar favorita"

Archivo - Roberto Martínez - Brian Lawless/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, ve a su equipo como una candidata pero no "favorita" a ganar el Mundial de este próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México, condición que reserva a las que ya tienen una estrella en su camiseta como una España "rápida, directa y muy versátil".

"Para mi ser seleccionador de Portugal es un privilegio, una honra y es bueno disfrutar del trayecto que es preparar a esta selección para el Mundial", confesó este viernes en una entrevista en Lisboa con Radiogaceta de los Deportes de Radio Nacional de España, recogida por Europa Press.

En el banquillo luso desde 2023, el técnico catalán insistió en la gran calidad de la que dispone en Portugal. "Es un vestuario con una generación de futbolistas espectaculares. Mi trabajo es no estropear el ingrediente base, la calidad del futbolista portugués, que me ha sorprendido muchísimo, hace la vida fácil. La cadena de formación del futbolista portugués es ejemplar", afirmó.

Con todo, Martínez no quiso la etiqueta de favorita para una Portugal campeona de Europa en 2016, de la Liga de Naciones en la 2024/25 pero que en la Copa del Mundo tiene el tercer puesto de 1966 como mejor resultado. "Una selección que ya ha ganado un Mundial se puede considerar favorita", dijo.

"Sólo las ocho que ya han ganado un Mundial se pueden considerar favoritas. Nosotros no lo hemos ganado nunca, pero el momento de forma, los jugadores y la ilusión que tenemos nos puede hacer ser candidatos a ganar. Hay que diferenciar entre candidato y favorito", añadió.

En ese sentido, Martínez fue preguntado por el posible papel de la selección española. "Es una selección muy versátil, difícil jugar contra ella. Necesita muy poco para ser rápida y directa y tiene el control del juego. Una de las mejores selecciones del mundo. Debe ser una de las favoritas", afirmó.

El técnico, que adelantó que Miami será su campo base en el torneo norteamericano, elogió a Cristiano Ronaldo. "Empezar de cero es importante cuando alguien llega como seleccionador. Cristiano, una vez más, ha sido un ejemplo en ese sentido donde él ha encontrado muy bien ese momento de su carrera que puede influenciar al talento joven, pero está muy centrado para ayudar a la selección y ser una pieza base", dijo.

"Ya no es un jugador de banda, no es un jugador desequilibrante en banda, es un jugador finalizador con inteligencia, movimientos dentro del área. Marcar 25 goles en 30 partidos a este nivel habla por sí solo. Creamos un desafío con muchísimo talento, con mucha competitividad. Tenemos un grupo de 50-55 jugadores que estamos acompañando constantemente y es el campo el que toma decisiones. Yo siempre vi que eso era lo importante", añadió.

Por otro lado, Martínez lamentó que el Benfica esté contra las cuerdas en la Champions, obligado a ganar al Real Madrid en la última jornada. "Una pena que el Benfica llegue con pocos puntos. El estadio Da Luz de Lisboa es de Copa de Europa y es una pena que no pueda jugarse el encuentro con un Benfica con mayores opciones", afirmó, antes de valorar la salida de Xabi Alonso del Madrid.

"Es el fútbol moderno. A mi no me gusta que entrenadores no puedan tener tiempo para ejercitar su trabajo. Pasa en el Madrid y en clubes de exigencia. Es acostumbrarse y entender la corriente moderna de lo que es el fútbol, hoy en día no hay margen de error y no se espera que haya paciencia", terminó.