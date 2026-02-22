114.504 socios están llamados a votar en las elecciones a la presidencia del Barça

Archivo - Aficionados del FC Barcelona en el Spotify Camp Nou - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El censo para las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, que se celebrarán el 15 de marzo, será de 114.504 socios y socias, ha confirmado este domingo la Junta Electoral del club catalán tras gestionar las reclamaciones presentadas en el período de exposición del censo electoral.

Según explica la Junta Electoral, 114.504 socios y socias cumplen "los requerimientos necesarios" para poder votar en estos comicios. Se recibieron un total de 16.911 consultas, entre telemáticas y presenciales, que han originado 50 correcciones de datos. No ha habido ninguna petición de inclusión y/o exclusión del censo electoral provisional aprobado el día 13 de febrero.

La entidad azulgrana habilitará cinco puntos de votación en las cuatro demarcaciones provinciales catalanas -Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona- y otro en el Principado de Andorra. El censo electoral será universal y, por tanto, los socios y socias podrán votar en cualquiera de estas demarcaciones, independientemente de su lugar de residencia.