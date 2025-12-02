55.843 espectadores, nuevo récord de asistencia a un partido de la selección femenina de fútbol en España

55.843 Espectadores, Récord De Asistencia A Un Partido De La Selección Femenina De Fútbol En España - RFEF

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El partido de España ante la selección de Alemania, correspondiente a la final de la Liga de Naciones Femenina 2025, registró este martes un nuevo récord de asistencia a un encuentro del combinado nacional con espectadores que presenciaron 55.843 espectadores.

Esta cifra supera ampliamente la anterior marca, la de los 32.657 aficionados que acudieron el 28 de febrero de 2024 al Estadio de La Cartuja a animar en la final ante Francia de la primera edición de la Liga de Naciones, con triunfo de la 'Roja' por 2-0.

Días antes de esa cifra, más de 20.000 personas, 21.856, habían acudido al recinto de la capital hispalense para la semifinal de la Nations ante los Países Bajos (3-0) y batir el anterior récord en un choque de la campeona del mundo, los 15.896 aficionados en La Rosaleda de Málaga en el duelo de la fase de grupos de la Liga de Naciones ante Suecia.