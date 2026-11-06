Aaron Danks ve "muy positivo" a Kompany y "en camino de recuperarse" tras sufrir una meningitis

Aaron Danks durante un entrenamiento con el FC Bayern Múnich - Angelika Warmuth/dpa

MÚNICH (ALEMANIA), 6 (dpa/EP)

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, está progresando en su recuperación tras sufrir un desmayo durante un entrenamiento y ser diagnostica de meningitis, pero que su vuelta aún no está programada, según declaró este viernes el segundo entrenador del equipo alemán, Aaron Danks.

"He mantenido un par de conversaciones telefónicas muy buenas con Vincent. Se le ve muy positivo y parece estar en camino de recuperarse por completo", declaró Danks en rueda de prensa previa al duelo de la Bundesliga ante el Mainz 05.

El asistente indicó que "el parón de selecciones ofrecerá buenas oportunidades para reflexionar y valorar cuándo podrá regresar" y añadió que todos en el club esperan que sea lo antes posible.

Bajo la dirección de Danks, el Bayern ha ganado tres partidos y empatado uno en sus últimos cuatro encuentros oficiales. Otra victoria podría llegar el sábado en Mainz, donde el Bayern sufrió su última derrota como visitante (2-1) en diciembre de 2024. Desde entonces, suma 30 partidos invicto fuera de casa, con 22 victorias y 8 empates.