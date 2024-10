La abogada de Mbappé afirma que se sabrá "exactamente qué pasó": "Hay 10.000 cámaras en el hotel"

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Marie-Alix Canu-Bernard, abogada de Kylian Mbappé, afirmó este miércoles que el delantero francés del Real Madrid "está sereno" tras ser relacionado desde Suecia con un supuesta violación durante su estancia en Estocolmo la semana pasada, aunque la letrada insistió en que se sabrá exactamente qué pasó o qué no pasó" gracias a las "10.000 cámaras" que hay en el hotel donde supuestamente habrían sucedido los hechos.

"En el hotel hay 10.000 cámaras, mejor. Lo hemos visto en otras historias que últimamente han afectado a los deportistas en el extranjero, gracias a las cámaras en los pasillos de los hoteles podemos saber exactamente qué pasó o qué no pasó", defendió en declaraciones al canal BFMTV recogidas por Europa Press.

Canu-Bernard insistió en el que delantero "está muy sereno, porque sabe lo que no ha hecho", aunque está "protegido" en una "burbuja" ante esta "oleada mediática". "Es inevitablemente impactante. Tiene 25 años. Una acusación de este tipo, incluso si no sabemos si está dirigido a él, los medios no dudan en decir que está dirigido a él. A partir de ese momento, es ciertamente complicado vivir con eso", lamentó.

La prensa sueca aseguró este martes que Mbappé estaba siendo investigado por la policía por una supuesta violación la semana pasada en Estocolmo, un hecho desmentido por el futbolista y su entorno.

Así, el diario 'Aftonbladet' informaba en su web que podía confirmar que el jugador parisino, que estuvo la pasada semana en la capital sueca, era el investigado que se había producido el pasado jueves, mientras que 'Expresen' también citó al jugador como sospechoso de esta agresión en un hotel de Estocolmo y detalló que la policía se había incautado de ropa. Pero en un comunicado emitido este miércoles, el mismo periódico afirmó ahora que "no se ha identificado ningún sospechoso".

Antes esto, la abogada del futbolista confirmó que presentarán "una denuncia por difamación y calumnias". "Estamos esperando saber más sobre la investigación en curso, no voy a presentar algo en el vacío. No tiene nada que reprocharse", dijo.

"Tiene un cordón sanitario a su alrededor, para no estar en situaciones de riesgo. La burbuja está ahí para protegerlo de los riesgos inherentes a su notoriedad. Estamos hablando de un joven de 25 años, puede que tenga una madurez y una mentalidad extraordinarias, pero se da cuenta del estallido mediático y de esta especie de oleada totalmente perjudicial para su honor", expresó.

La letrada reveló que su última conversación con el delantero trató del futuro deportivo del jugador. "'Ahora tenemos que ir a jugar; e intentar reenfocarme'", le dijo, antes de desvincularse de las "teorías de la conspiración" que vinculan esta acusación con el PSG.

"No voy a entrar en esa teoría, lo que sí es cierto es que desde hace meses ha sido objeto de una campaña de denigración y daño a su imagen, es innegable", argumentó "Ni siquiera sabemos si la denuncia es contra él. Lo único que puedo decirle es que no tiene nada que reprocharse", concluyó.