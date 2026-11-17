Ademola Lookman, en un partido del Atlético de Madrid. - Ropero / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha confirmado que el delantero nigeriano Ademola Lookman sufre un esguince de rodilla de alto grado, lesión que se produjo el pasado 13 de noviembre durante un partido de su selección ante Tanzania en la fase clasificatoria de la próxima Copa de África de Naciones.

"Aunque en un primer momento los responsables médicos de la selección nigeriana comunicaron que el atacante había sufrido un esguince leve, los servicios médicos del club han explorado al futbolista nigeriano a su regreso a Madrid, además de realizar pruebas complementarias, y han confirmado el alcance exacto de su lesión", indicó el Atlético de Madrid.

"Lookman realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", concluyó la nota de prensa del club colchonero.