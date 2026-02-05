Adidas presenta el balón de la final de la Liga de Campeones femenina, inspirado en la ciudad de Oslo

Archivo - El balón oficial de la final de la Liga de Campeones femenina, inspirado en la ciudad de Oslo. - ADIDAS - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Adidas ha presentado este jueves el balón oficial de la final de la UEFA Women's Champions League 2026, que se disputará en Oslo el próximo 23 de mayo, con el que se homenajea a la ciudad anfitriona con un diseño que celebra "la herencia nórdica, la fuerza colectiva y la evolución moderna del fútbol femenino".

"Arraigado en el espíritu de Escandinavia, el balón se inspira en las legendarias guerreras que encarnaban fuerza, valentía e independencia y en el concepto de Skjaldborg, la muralla de escudos utilizada en batalla, símbolo de unidad, resiliencia e interconexión", apunta el comunicado emitido por la marca alemana.

El diseño presenta una base blanca nítida, sobre la que se superponen paneles entre las estrellas con un acabado metálico en rojo fuego. Alrededor de cada estrella, elementos plateados metálicos evocan escudos protectores y armaduras entrelazadas, reforzando el tema de la fuerza colectiva. Los gráficos plateados grabados sobre los bloques rojos hacen referencia a tallas nórdicas, mientras que los motivos de tigre, un guiño al apodo de Oslo, 'Tigerstaden', se integran en el diseño.

El logotipo de adidas Performance y el símbolo y trofeo de la UEFA Women's Champions League aparecen en azul intenso, creando un contraste contemporáneo con los tonos rojos y metálicos de la superficie.

Diseñado para el máximo rendimiento, el balón oficial incorpora la última tecnología de construcción termosellada y sin costuras de adidas, que garantiza precisión, consistencia y control en cualquier condición de partido. La superficie texturizada mejora el agarre y el toque, asegurando que el balón cumpla con las exigencias del más alto nivel del fútbol femenino.