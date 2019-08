Aduriz anuncia su retirada deportiva al final de esta temporada

Actualizado 09/08/2019 17:31:53 CET

El veterano delantero del Athletic Club Aritz Aduriz anunció este viernes en rueda de prensa que la próxima temporada 2019-2020 será su última en activo, por lo que pondrá fin a una carrera de dos décadas plagadas de goles.

El jugador de San Sebastián, que el próximo mes de febrero cumplirá 39 años, debutó en Primera División en septiembre de 2002 con el Athletic, su actual club en el que acumula un total de 12 temporadas repartidas en varias etapas y en el que está a diez partidos de alcanzar los 400 y con, hasta el momento, 171 goles.

Además del conjunto bilbaíno, Aduriz ha pasado por las filas de otros equipos como el Burgos (2003-2004), el Real Valladolid (2004-2005), el Mallorca (2008-2010) y el Valencia (2010-2012).

"Este año va a ser el último como profesional, voy a dejar el fútbol cuando termine esta temporada. Me hace especial ilusión dejarlo en el Athletic", confirmó Aduriz, que indicó que lo comunica ahora para evitar "distracciones ajenas" y para que el equipo pueda "concentrarse" en conseguir "cosas bonitas".

Además, desveló que no fue hasta este mismo viernes cuando se lo comunicó a sus compañeros. "Es una decisión muy meditada que no sabía nadie hasta esta mañana (...) He recibido muchísimo apoyo por parte de todo el mundo", dijo. "Es una decisión tomada con mi familia, conmigo mismo, y estoy orgulloso de hacerlo en el Athletic", añadió.

"Esto no significa que mi nivel de competitividad y exigencia vaya a bajar un ápice, al revés; voy a intentar dar lo máximo, más si acabe, intentar ayudar en todo lo posible. Poder elegir un final donde quieres es un privilegio y me siento en paz conmigo mismo", reconoció. "Cuando estamos jugando no somos conscientes de que hay un principio y un final. Es un privilegio inmenso elegir ese final y, sobre todo, dónde elegir ese final", continuó.

En la temporada de su despedida, el delantero donostiarra tendrá la oportunidad de enfrentarse a todos sus exequipos en Primera: Real Valladolid, RCD Mallorca y Valencia CF. "Tendré la oportunidad de ir despidiéndome mientras compito", apuntó. "Después de tantos años siempre vas a tener sentimientos encontrados. Voy a disfrutar de cada momento. En lugar de nostalgia, voy a disfrutar de cada entrenamiento y de cada partido en San Mamés", informó.

Por último, Aduriz no quiso hablar de posibles retos para esta campaña. "Nuestro objetivo a día de hoy es jugar contra el Barça, hacer un buen partido e intentar conseguir los tres puntos si es posible. Debemos intentar ganar todos los partidos, aunque es una tarea difícil. La temporada dirá dónde terminamos", concluyó.