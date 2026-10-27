La AESAF condena dos agresiones a árbitros en Aragón y Asturias y pide una "respuesta firme" contra la violencia

Archivo - Balón de un partido de pretemporada entre el Málaga CF y el Al-Ittihad Jeddah Club en Marbella. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) condenó este martes "de forma rotunda" dos agresiones este fin de semana a colegiados en Aragón y Asturias, y pidió una "respuesta firme" contra la violencia en los terrenos de juego.

"La AESAF condena de forma rotunda los dos episodios de violencia contra colegiados conocidos este fin de semana en Aragón y Asturias, con motivo de los encuentros Deportivo Aragón-Almudévar y San Julián de Roces-Peñamellera, y reclama una respuesta firme frente a cualquier agresión contra quienes ejercen la labor arbitral", expresó un comunicado.

El primero de los incidentes, según relatan, tuvo lugar este sábado, durante el encuentro que enfrentaba al Deportivo Aragón -filial del Real Zaragoza- y a la AD Almudévar, del Grupo 17 de Tercera RFEF. Según recoge el acta arbitral, el colegiado Víctor de los Ríos Alvariño recibió el impacto de una piedra en la cabeza cuando se dirigía a los vestuarios al finalizar el partido, disputado en la Ciudad Deportiva del conjunto maño.

"AESAF recuerda que estos incidentes se producen apenas un mes después de la grave agresión sufrida por el joven colegiado Yago García Aparicio, de 19 años, durante el encuentro Pina-La Unión, disputado el pasado 26 de septiembre en Pina de Ebro (Zaragoza), en el que su padre también resultó agredido", recordó el sindicato.

Ante estos actos, solicitaron "especial implicación y diligencia al Comité Técnico de Árbitros de Aragón y a la Federación Aragonesa de Fútbol", para que sean "especialmente rigurosos" con las sanciones y defiendan "públicamente a los árbitros, en su compromiso contra la violencia en el deporte".

Por otro lado, este domingo, tras la finalización del San Julián de Roces-CD Peñamellera, correspondiente a Tercera Asturfútbol, "varios aficionados invadieron el terreno de juego y uno de ellos increpó y empujó al colegiado, provocando su caída al suelo", rezó el comunicado.

"La Asociación quiere trasladar todo su apoyo y cercanía a ambos colegiados y expresa su profunda preocupación por la reiteración de este tipo de comportamientos en el fútbol español. AESAF recuerda que la protección de los árbitros constituye una condición básica para garantizar el normal desarrollo de las competiciones en todas sus categorías", prosiguieron.

Por ello, AESAF considera "imprescindible" que estos hechos reciban "una respuesta firme, coordinada y ejemplar" por parte de los organismos competentes. "Asimismo, insiste en la necesidad de reforzar las medidas de prevención y seguridad en las instalaciones deportivas", agregaron.

"La Asociación reitera su petición para que los árbitros sean reconocidos como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, una medida que permitiría reforzar su protección jurídica frente a agresiones y amenazas y avanzar hacia una respuesta más contundente ante este tipo de comportamientos", pidieron, antes de hacer un llamamiento a clubes, jugadores, cuerpos técnicos, aficionados e instituciones para "asumir una responsabilidad compartida frente a la violencia en el fútbol y garantizar que los árbitros puedan desempeñar su labor con seguridad y respeto".