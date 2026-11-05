AFE pide que la "humanidad, respeto y solidaridad" estén por encima de "cualquier competición"

Homenaje al jugador Jesús de Miguel, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López en Santa Cruz de Tenerife - Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha informado este jueves de que la gran mayoría de los jugadores y jugadoras de todas las categorías han trasladado a la asociación su parecer de que no deberían disputarse los encuentros previstos para esta jornada de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion tras el reciente fallecimiento del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel.

"Hay momentos en los que la humanidad, el respeto y la solidaridad deben estar por encima de cualquier competición", ha asegurado AFE en un comunicado en el que, a la espera de la confirmación por parte de LaLiga de que habrá jornada, dan e entender que así será.

El sindicato ha explicado que el colectivo de deportistas ha expresado su "profundo pesar" por la pérdida y ha entendido que en estos momentos "no se dan las circunstancias anímicas ni humanas para afrontar la competición con normalidad", por lo que ha apelado a la sensibilidad, al respeto y al duelo de una noticia que ha provocado una "profunda conmoción" entre los compañeros del vestuario.

En este sentido, la organización ha remarcado que el fútbol se encuentra ante una oportunidad para priorizar a las personas por encima de cualquier otro elemento.

"Una vez más, el fútbol tiene una oportunidad de demostrar que, por encima de las competiciones, de los intereses deportivos y económicos y de cualquier otra consideración, están las personas", ha aseverado AFE.