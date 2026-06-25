AFE pide la mediación por la negativa de la Liga F para constituir la comisión negociadora del convenio

Archivo - David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha interpuesto una solicitud de mediación previa a la vía judicial ante la negativa de la Liga F a constituir la comisión negociadora del III Convenio Colectivo para la actividad del fútbol profesional en la Primera División femenina.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el sindicato de futbolistas ha lamentado que esta postura de la patronal del fútbol femenino "quebranta el deber de negociar de buena fe y viola la libertad sindical en su vertiente de derecho a la negociación colectiva".

La decisión de acudir a la mediación extrajudicial se produce ante el rechazo de la Liga F, según AFE, a cumplir con lo establecido en la Disposición Adicional 17 de la Ley del Deporte. Dicha normativa dictamina que, en convenios de ámbito superior al de empresa, están legitimados para negociar los sindicatos que logren al menos un 10 por ciento de los votos válidos emitidos en las elecciones para designar a la comisión representativa.

Según los datos facilitados por la AFE, más de 200 jugadoras de la máxima categoría del fútbol femenino español ejercieron de manera directa y libre su derecho al voto en este proceso electoral para designar a sus representantes para negociar el Convenio Colectivo. De los 208 votos, AFE sumó 177 apoyos, el 85,1 por ciento, Futpro, 28, Futbolistas ON, 1 y hubo dos votos en blanco.

Para AFE la patronal presidida por Beatriz Álvarez está ignorando y "no respeta" los resultados de este proceso democrático, y anunció que, de no alcanzarse un acuerdo de conciliación en el correspondiente servicio de mediación, iniciará el proceso judicial formal con el objetivo de obligar por la vía judicial a la Liga F a la inmediata constitución de la mesa de negociación.