Los aficionados al fútbol podrán vivir la previa del Clásico con Jordi Alba y Guti en Airbnb

(I-D) Los Exjugadores José María Gutiérrez 'Guti' Y Jordi Alba, En Una Iniciativa De Airbnb Y Laliga. - LALIGA

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los exfutbolistas Jordi Alba y José María Gutiérrez 'Guti' serán los anfitriones de una experiencia exclusiva de dos días y dos noches previa al Clásico, que se disputa el próximo domingo 25 de octubre (21.00 horas) disponible en Airbnb.

Según un comunicado, la experiencia será el próximo 20 de octubre en Puertomingalvo, un pequeño pueblo de Teruel situado a medio camino entre Madrid y Barcelona, "el escenario neutral perfecto para reunir, por primera vez como anfitriones en Airbnb, a una leyenda 'blaugrana' y a un icono madridista".

Inspirada en las rutinas que siguen los futbolistas profesionales antes de un gran partido, la experiencia contará con una charla cara a cara con los exjugadores, una alimentación equilibrada, un ligero entrenamiento, tiempo de recuperación y dos noches en un alojamiento rural en Airbnb. Las solicitudes de reserva podrán efectuarse a partir del 13 de octubre a las 14.00 a través de www.airbnb.com/laliga-elclasico.

Los viajeros se desplazarán al pueblo en autobús como hacen los equipos profesionales, serán recibidos en persona por Jordi Alba y Guti y recibirán entradas VIP para asistir al encuentro entre FC Barcelona y Real Madrid el próximo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou.

Durante los días de concentración, los participantes también tendrán la oportunidad de conectar con la comunidad local a través de una visita guiada por el casco histórico de Puertomingalvo, una parada en el bar del pueblo y visitas a las tiendas de la zona, como la panadería y varios talleres artesanales. La experiencia se completará con una ruta de senderismo con posibilidad de recoger setas, una tradición otoñal muy arraigada en la comarca.

"Los días previos al Clásico son diferentes a cualquier otro momento de la temporada. Son días para concentrarse, prepararse y compartir tiempo con tus compañeros antes de uno de los partidos más importantes del año. Me hace mucha ilusión poder acercar esa parte del fútbol a los aficionados y vivirla junto a ellos mientras descubren un lugar tan especial como Puertomingalvo", destacó Jordi Alba.

Mientras que Guti reconoció que este encuentro "se vive con una rivalidad enorme, pero también con profundo respeto" y con "pasión". "Esta experiencia unirá a aficionados de ambos equipos para revivir algunos de los momentos más inolvidables del partido, compartir historias y disfrutar de una forma diferente de todo lo que ocurre antes del pitido inicial", señaló.

Esta iniciativa forma parte de la colaboración entre Airbnb y LaLiga, que afrontan la segunda temporada de su acuerdo de patrocinio oficial de tres años. "Esta alianza tiene como objetivo acercar a los aficionados al corazón del fútbol español a través de una serie de Experiencias en Airbnb únicas relacionadas con este deporte. Un acceso sin precedentes a las personas, lugares y tradiciones que hay detrás del fútbol, al mismo tiempo que se refuerza el compromiso compartido de Airbnb y LaLiga de apoyar a las comunidades rurales de toda España", rezó el comunicado.