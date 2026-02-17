El agente de Klopp afirma que Manchester United y Chelsea "se interesaron" por el alemán como entrenador

Archivo - Jürgen Klopp durante un partido en su etapa de entrenador del Liverpool FC - Jan Woitas/dpa - Archivo

LONDRES 17 Feb. (PA Media/dpa/EP) -

Marc Kosicke, agente de Jürgen Klopp, asegura que tanto el Manchester United como el Chelsea FC se interesaron por la contratación del técnico alemán cuando este dejé su puesto en el Liverpool FC, y que también hubo interés de selecciones como la de Estados Unidos.

"Incluso el Chelsea y el Manchester United se interesaron por él, aunque Jürgen había dejado claro que no entrenaría a ningún otro club en Inglaterra. Estas ofertas siguen llegando. Está muy contento con lo que ha conseguido y sigue siendo maravilloso pasar a la historia como uno de los pocos entrenadores que solo ha dirigido tres clubes y nunca ha sido despedido", señaló Kosicke en una entrevista al portal 'Transfermarkt'.

El agente apuntó que el entrenador de Mainz, actualmente trabajando para Red Bull como director de Fútbol a nivel mundial, "quizás en algún momento diga que necesita volver a oler el vestuario". "Pero por ahora está muy, muy contento en su puesto. Antes de fichar por Red Bull, Jürgen podría haber entrenado a Estados Unidos o Inglaterra, probablemente también a Alemania, si Julian Nagelsmann no hubiera estado ya allí", advirtió.

En este sentido, Kosicke afirmó que Estados Unidos se puso en contacto con Klopp antes de nombrar a Mauricio Pochettino como sustituto de Gregg Berhalter en septiembre de 2024. Según la Press Association, tanto el United como el Chelsea niegan rotundamente haber contactado con Klopp, ya sea personalmente o a través de un agente.