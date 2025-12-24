Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Mariona Caldentey copan el podio de las 50 mejores de 2025 de ESPN FC

Archivo - Aitana Bonmati saluda a la afición tras presentar su Balón de Oro antes del España-Suecia de la Liga de Naciones 2025 - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las futbolistas españolas Aitana Bonmatí (FC Barcelona), Alexia Putellas (FC Barcelona) y Mariona Caldentey (Arsenal FC) copan el podio del ranking de las 50 mejores futbolistas del año 2025 que elabora 'ESPN FC' desde hace cinco años a través de las opiniones de expertos en fútbol femenino.

"La lista de este año refleja la constante evolución del panorama deportivo. Catorce jugadoras debutaron en nuestro 'Top 50', siete han regresado tras quedar fuera el año pasado, y la carrera por el primer puesto probablemente estuvo más reñida de lo que creerían", apuntó 'ESPN' en su página web.

La cadena pidió a 25 entrenadores y exentrenadores de clubes o selecciones nacionales de primer nivel, directores generales, administradores, jugadores y periodistas que eligieran anónimamente a sus 50 mejores jugadoras de 2025, y, en total, 198 diferentes obtuvieron votos, entre ellas ocho españolas. Por España, aportaron sus votaciones las periodistas María Tikas y Mayca Jiménez, el entrenador del Chivas Femenino Antonio Contreras y la comentarista de fútbol y exentrenadora Natalia Astrain.

Y Aitana Bonmatí repitió como la mejor para este ranking pese a sufrir una grave lesión a finales de este año. 'ESPN' destaca de la centrocampista "su consistencia en los partidos importantes" y puntualizó que pese a ser la número uno, no fue la más votada como la mejor, honor que le correspondió a Mariona Caldentey.

La balear fue elegida en ochos ocasiones como la número, dos más que la actual Balón de Oro y el doble que Alexia Putellas, aunque eso sólo le valió para acabar considerada como la tercera mejor de 2025 ya que sus dos compatriotas recibieron más votos para ser segunda o tercera. Especial es el caso de la de Mollet del Vallès, que mejoró once posiciones respecto a 2024, cuando fue la decimotercera, mientras que la futbolista del Arsenal FC subió tres tras acabar séptima el año pasado.

Tras estas tres futbolistas de la selección española, el 'Top 5' lo completaron la delantera inglesa Alessia Russo, que hizo doblete con la Champions con el Arsenal y la Eurocopa con su selección, y la jugadora de Malawi Temwa Chawinga, del Kansas City Current. En el 'Top 50 aparecen otras seis jugadoras españolas: Patri Guijarro (FC Barcelona/6ª), Esther González (Gotham/8ª), Claudia Pina (FC Barcelona/12ª), Ona Batlle (FC Barcelona/22ª), Irene Paredes (FC Barcelona/31ª) y Vicky López (FC Barcelona/38ª).