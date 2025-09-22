Aitana Bonmatí conquista su tercer Balón de Oro femenino

Archivo - Aitana Bonmatí con el Balón de Oro 2024 - Gao Jing / Xinhua News / ContactoPhoto - Archivo

La catalana supera en las votaciones a la también española Mariona Caldentey, con Alexia Putellas cuarta

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La futbolista española del FC Barcelona Aitana Bonmatí ha conquistado este lunes el Balón de Oro femenino 2025, el tercero de su trayectoria y de manera consecutiva, tras ser coronada como la mejor futbolista del pasado curso por delante de su compatriota Mariona Caldentey, un galardón que hace que el trofeo siga por quinta edición consecutiva en poder de una española.

En la gala celebrada en el Teatro del Châtelet de París, la catalana, que recibió el premio de manos de Andrés Iniesta, vio recompensado un curso donde el Barça logró el triplete nacional -Liga, Copa y Supercopa- y en el que se quedó al borde de conquistar tanto la 'Champions', perdiendo la final con el Arsenal, como la Eurocopa con España, una final perdida en la tanda de penaltis frente a Inglaterra.

El segundo puesto de la balear Mariona Caldentey, campeona de la máxima competición continental de clubes con las 'gunners', corrobora la buena salud del fútbol español, que sigue dominando la categoría femenina del prestigioso galardón.

El 'podio' lo cerró la inglesa Alessia Russo, del Arsenal. Las diez primeras posiciones las completaron la española Alexia Putellas (FC Barcelona), cuarta; la inglesa Chloe Kelly (Arsenal), quinta; la española Patri Guijarro (FC Barcelona), sexta; la inglesa Leah Williamson (Arsenal), séptima; la polaca Ewa Pajor (FC Barcelona), octava; la inglesa Lucy Bronze (Chelsea), novena; y la inglesa Hannah Hampton (Chelsea).

Fuera del 'Top 10' quedaron otras dos futbolistas españolas: la delantera del Barça Claudia Pina, que concluyó en la undécima posición; y Esther González, atacante del NJ/NY Gotham FC, que finalizó vigésima segunda en la lista. Entre otras representantes de la Liga F, la futbolista noruega del Barça Caroline Graham Hansen fue decimotercera; y la centrocampista escocesa del Real Madrid Caroline Weir, trigésima.