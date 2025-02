Aitana Bonmatí y Lamine Yamal abogan por un entorno positivo en el fútbol

BARCELONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores españoles del FC Barcelona Aitana Bonmatí y Lamine Yamal son dos de los atletas profesionales que de la mano de adidas abogan por un entorno positivo en el fútbol y en el deporte en general, ya que consideran que sin un entorno amable que se aleje de las hotilidades es más difícil llegar a conseguir los hitos marcados y alcanzar el máximo potencial de juego.

"El fútbol me ha permitido cumplir sueños que nunca imaginé. Ganar el Mundial en 2023, la Nations League en 2024 y la Champions League en tres ocasiones son algunos de mis mayores logros, y sé que nada de esto habría sido posible sin el apoyo de quienes siempre han estado a mi lado", reconoció Aitana Bonmatí, mejor jugadora del mundo, en declaraciones facilitadas por adidas.

La de Sant Pere de Ribes forma parte de la campaña 'You got this' y una de las que llevan la bandera de los buenos valores, o 'Sideline Essentials', de la firma alemana. "Tener influencias positivas en nuestro entorno es clave, por eso sigo trabajando con jóvenes promesas a través de mi campus, Campus Aitana. Habiendo pasado por academias durante mi formación, sé lo importante que es que entrenadores, compañeros y seguidores entiendan cómo apoyar a los jugadores de la mejor manera", explicó.

"Los 'Sideline Essentials' de adidas pueden ayudar a crear un entorno donde los atletas puedan concentrarse en su pasión y dar lo mejor de sí, sin presiones innecesarias", aportó la internacional española.

Por su parte, su compañero de profesión y de club Lamine Yamal expresó que ha vivido un 2024 que "nunca" olvidará. "Y no habría sido posible sin el apoyo de mi familia, mis compañeros y, por supuesto, mi comunidad, la 304. A lo largo del año, y especialmente en los momentos de mayor presión, he podido aplicar muchos de los consejos de los 'Sideline Essentials' de adidas. Tener la confianza y el respaldo de mi familia, amigos y comunidad me ha permitido mantenerme enfocado y lograr muchos de mis sueños hasta ahora", aportó Lamine.

A través de su nuevo estudio global, adidas revela el 'Sideline Effect' (efecto apoyo), que analiza el impacto de los comportamientos tanto positivos como negativos desde la banda. La investigación muestra que 4 de cada 5 atletas amateur experimentan con frecuencia actitudes poco constructivas por parte de entrenadores, padres, seguidores y compañeros de equipo.

El estudio, basado en encuestas a más de 12,000 atletas en 24 países, identificó las acciones que más afectan negativamente el deseo de los jóvenes de continuar en el deporte; recordar constantemente el marcador durante el juego, gritos sobre el resultado, alejarse cuando el atleta tiene un mal día o mantener la distancia son algunas de ellas.

Para contrarrestar esto, adidas ha desarrollado los 'Sideline Essentials', un conjunto de pautas creadas en colaboración con expertos en deporte, validadas por la investigación y respaldadas por grandes referentes del deporte, entre ellos Aitana Bonmatí y Lamine Yamal, y presentados por el entrenador alemán Jürgen Klopp, que ofrecen soluciones para transformar los comportamientos negativos en un apoyo positivo desde la banda.

Según expertos en comportamiento, si entrenadores, padres, seguidores y compañeros adoptaran solo uno de los comportamientos positivos de los "Sideline Essentials" de adidas, hasta 20 millones de atletas podrían sentirse más motivados para practicar deporte con regularidad.

Aitana Bonmatí y Lamine Yamal forman parte de la nueva campaña global de la firma adidas, que destaca la importancia de la positividad por parte de entrenadores, padres, seguidores y compañeros de equipo para ayudar a los atletas a creer en sí mismos con el mensaje 'You Got This'.