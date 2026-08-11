Ajax y Chelsea, rivales de Real Madrid y Real Sociedad para acceder a la liguilla de la Champions Femenina

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ajax FC neerlandés y el Chelsea FC inglés serán los respectivos rivales del Real Madrid y la Real Sociedad en la eliminatoria de acceso a la fase de liga de la Champions Femenina, según deparó el sorteo de este martes.

De este modo, el conjunto madridista salió bien parado para este cruce, en el que además tendrá la ventaja de jugar el partido de vuelta en el Estadio Alfredo di Stéfano, una situación que es lo más positivo también para el realista, que le tocó seguramente el más duro de los cuatro que tenía como posibles oponentes. Los partidos se disputarán entre el 26 de agosto y el 2 de septiembre.

El Real Madrid, que ha alcanzado los cuartos de final de la máxima competición continental en las dos últimas ediciones, intentará estar en la Champions por sexta campaña consecutiva dejando en el camino a un combinado neerlandés al que nunca se ha medido y del que fichó a la extremo Lotte Keukelaar la pasada temporada.

El Ajax fue subcampeón de su liga tras el PSV y se metió en esta última ronda eliminatoria tras superar su mini torneo clasificatorio al batir al Brondby danés (2-0) y al Rangers escocés (2-1). Entre sus filas hay jugadoras destacadas como la veterana centrocampista Sherida Spitse, que acumula un récord de casi 250 partidos internacionales con la selección de su países, o los fichajes de dos delanteras de nivel como Katja Snoeijs y Nadine Noormam.

Por su parte, la Real Sociedad salió peor parada en este sorteo y tendrá que dar seguramente su mejor nivel para tratar de dejar fuera a un candidato a llegar lejos como el Chelsea FC, tercer clasificado el año pasado de la potente Superliga inglesa y al que espera contener en la ida en Londres para tener opciones en San Sebastián en la vuelta.

El equipo que entrena Arturo Ruiz no lo tendrá nada fácil en su deseo de jugar por primera vez en la máxima competición continental ya que enfrente tendrá a un equipo que fue subcampeón en 2021 ante el Barça Femení y varias veces semifinalista.

Además, posee una plantilla de máximo nivel y experiencia con futbolistas como la portera Hannah Hampton, la defensa Lucy Bronze, la centrocampista Keira Walsh o las delanteras Lauren James, actualmente recuperándose de una lesión, y Mayra Ramírez, entre otras muchos grandes nombres del fútbol femenino.