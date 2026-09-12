El Alavés encaja su primera derrota ante un Racing liderado por Zabiri

El jugador del Real Racing Club Yassir Zabiri en un partido de LaLiga EA SPORTS 2026/2027 - Maciej Rogowski / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander remontó al Alavés (2-1) para infligir al conjunto vitoriano su primera derrota de la temporada y dejarle sin la posibilidad de alcanzar el liderato, mientras el Espanyol volvió a ganar en El Sadar (0-2) con un doblete de Roberto y Athletic Club y Elche empataron (1-1) en San Mamés pese al dominio y las numerosas ocasiones de los locales en los duelos del sábado de la quinta jornada de LaLiga EA Sports 2026/27.

El conjunto cántabro tuvo que remontar el tanto inicial de Koski y lo hizo de la mano de Zabiri, autor de los dos goles locales, para sumar tres puntos de peso en El Sardinero y confirmar su buen arranque de temporada en su regreso a Primera. El delantero ya acumula cinco tantos en las cinco primeras jornadas, después de igualar antes del descanso tras una asistencia de Íñigo Vicente y culminar la remontada al inicio de la segunda mitad tras un pase atrás de Salinas.

El Alavés, que había llegado invicto y con diez puntos, dispuso de ocasiones para ampliar su ventaja y obligó a Agirrezabala a intervenir en varias ocasiones, pero acabó perdiendo el control del encuentro tras el descanso. Aún así, los de Quique Sánchez Flores seguían segundos tras el tropiezo.

Pero poco más pudieron hacer ante un Racing que, aupado por los suyos, resistió el tramo final incluso con diez jugadores por la expulsión de Almeida, en un partido que terminó además con un fuerte choque de cabezas entre Mañas y Salinas que obligó a activar el protocolo de conmoción. Los vitorianos encajan así su primer tropiezo del curso, mientras el Racing se instala con siete puntos en la zona tranquila.

DOBLETE DE LUJO DE ROBERTO PARA EL ESPANYOL

También recuperó la sonrisa el Espanyol, que se impuso con claridad a Osasuna (0-2) gracias a un doblete de Roberto en los primeros 16 minutos y puso fin a una racha de tres jornadas sin ganar. El delantero abrió el marcador tras una rápida transición iniciada por Dmitrovic y amplió la ventaja aprovechando un error defensivo de Catena, dos golpes que marcaron el desarrollo de un encuentro en el que los blanquiazules fueron mucho más efectivos que su rival.

Osasuna reaccionó después de encajar los dos tantos y asumió el control del juego, especialmente a través de Kike Barja y Rubén García, aunque sin encontrar la precisión necesaria en los últimos metros. Los locales reclamaron un penalti sobre Raúl García que no fue señalado y, tras el descanso, la entrada de Raúl Moro aportó mayor profundidad y desborde al ataque navarro, pero Dmitrovic y la defensa del Espanyol resistieron las acometidas hasta el final.

El conjunto blanquiazul supo administrar su renta y mantuvo por primera vez su portería a cero esta temporada para sumar tres puntos que le permiten recuperar terreno después de su bache. Roberto, por su parte, firma un arranque goleador de cinco tantos en cinco jornadas, mientras Osasuna encadena dos partidos sin ganar y sufre su primera derrota de la temporada en El Sadar.

EL ATHLETIC NO AFINA Y EMPATA ANTE EL ELCHE

En el penúltimo duelo del día, en San Mamés, Athletic Club y Elche empataron (1-1) en un partido que los locales dominaron durante buena parte del encuentro pero en el que los ilicitanos supieron resistir hasta llevarse un punto, que sin duda les supo mucho mejor que a los jugadores de Edin Terzic.

Los 'leones' monopolizaron el juego en la primera mitad, generaron ocasiones claras por medio de Iñaki Williams, Nico Williams y Laporte y llegó a marcar a través de Nico, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego previo de Sancet. El Elche no realizó un solo disparo antes del descanso.

Pero el guion de juego cambió tras el descanso con un penalti cometido por Areso sobre Germán Valera que Buonanotte transformó en el 0-1 en el minuto 49, en prácticamente la primera gran amenaza ofensiva visitante. El Athletic mantuvo su insistencia y acabó encontrando el empate en el 79, cuando Berenguer cruzó ante Dituro y contó con la ayuda de Iñaki Williams, que evitó que dos defensores pudieran despejar el balón.

El Elche terminó resistiendo el asedio final y tuvo en Dituro, anteriormente discutido por su propia afición, a uno de sus grandes argumentos, con una intervención especialmente destacada en el tiempo añadido ante un centro envenenado de Nico Williams.

Los rojiblancos cerraron el encuentro con 61,8 por ciento de posesión y 11 disparos frente a ninguno del Elche en la primera parte, mientras los ilicitanos aprovecharon su única llegada entre los tres palos para adelantarse y acabaron salvando un punto vital de San Mamés.