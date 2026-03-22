El Alavés firma un milagro en Balaídos y el Athletic se impone al Betis

Athletic Club - Real Betis - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo Alavés remontó un 3-0 al RC Celta este domingo para ganar (3-4) en el duelo de la jornada 29 de LaLiga EA Sports celebrado en el Estadio de Balaídos, mientras que el Athletic Club superó (2-1) al Real Betis para sujetar del pie a Europa.

Los de Quique Sánchez Flores obraron un milagro en Vigo, después de una desastrosa primera mitad en la que las sensaciones fueron incluso peores que el 3-0. El ténico madrileño, que había llegado a Vitoria por el 'Chacho' Coudet con una derrota y un empate en los últimos minutos, se vio esta vez en el otro lado de la historia.

Un doblete de Ferran Jutglà y otro gol de Hugo Álvarez fueron el recibimiento de un Celta eufórico con su pase a cuartos de final de la Liga Europa y dispuesto a recuperar regularidad en Liga. Sin embargo, antes del descanso Toni Martínez, héroe visitante, recortó distancias, y Quique metió cuatro cambios para el segundo tiempo.

Ángel Pérez, el propio Toni y Abderrahmane Rebbach dieron la vuelta al marcador ante un Celta que se relajó en exceso y no encontró el camino de vuelta a pelear por el partido. Antonio Sivera tuvo que rubricar el milagro de un Alavés que se aleja en tres puntos de la zona de descenso, mientras el Celta se queda con 41, en una zona europea por la que no cesan de sumarse candidatos.

Por ahí, el Athletic Club (38) ganó después de tres jornadas sin hacerlo para evitar perder de vista al Betis, quinto con 44. Los de Ernesto Valverde tuvieron una efectividad poco habitual pero bienvenida en San Mamés, en el día después de que el técnico rojiblanco anunciase su adiós para el final de temporada. Los 'leones' dieron una alegría a su entrenador con el 2-0 , asistiendo Iñaki WIlliams a Dani Vivian y Oihan Sancet.

Muy superado el Betis, Manuel Pellegrini hizo triple cambio en el paso por vestuarios. Héctor Bellerín y Pablo Fornals dieron más llegada a los visitantes, aunque la más clara fue de Álex Berenguer para haber hecho el tercero. Abde, el mejor de los andaluces, generó la opción de Cédric Bakambu y Fornals terminó batiendo a Unai Simón con un golazo (2-1). El momento bético llegó a firmar el 2-2 pero el gol de Bakambu no subió por fuera de juego.

San Mamés sufrió para celebrar una victoria un mes después, pero Valverde apretó los puños con el primer paso hacia el objetivo de despedirse del Athletic con una plaza europea. Para los de Pellegrini, inmersos en los cuartos de la Liga Europa, volvió a demostrarse que la doble ración semanal está pesando, con cinco jornadas seguidas de Liga sin ganar, aunque aún sean quintos.