Alba Redondo: "Mi mayor objetivo al fichar por la Juventus era reencontrarme conmigo misma"

Alba Redondo celebra un gol con la Juventus - Jacopo CanÃ / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delantera española de la Juventus italiana, Alba Redondo, se encuentra "feliz y bastante asentada" ya en su nuevo equipo, al que llegó este verano tras su paso por el Real Madrid y con "el mayor objetivo" en lo personal de reencontrarse con su mejor versión, la cual no se pudo ver en el equipo madridista.

"Va genial. Me encuentro feliz y bastante asentada ya. La verdad es que al principio da un poco de miedo salir, pero ahora estoy superbien.

Todas las chicas me han recibido como si no me hubiese ido de España, esto es una gran familia, se nota dentro del campo y fuera también", comentó Alba Redondo en una rueda de prensa telemática organizada por la UEFA previa a la segunda jornada de la Liga de Campeones.

La futbolista de Albacete no se arrepiente "de haber dado este paso" y tiene claro que el 2027 sea año de Mundial haya influido para tener más protagonismo sino que lo ve como una oportunidad "para seguir demostrando, para seguir creciendo tanto a nivel individual como a nivel colectivo".

La delantera ha encontrado en Turín su destino para tratar de recuperar un brillo futbolístico que no terminó de aparecer en el Real Madrid, al que se muestra agradecida por la oportunidad y donde no rindió como se esperaba porque "intervienen muchos factores". "Yo estaba intentándolo e intentándolo y muchas veces no salen las cosas como una quiere. El momento es ahora y ahora de aquí en adelante feliz como siempre e intentándolo cada día para ser mejor futbolista obviamente", zanjó.

"Creo que el Real Madrid y la Juventus son dos grandísimos clubes que tienen una grandísima historia. Son dos clubes que quieren ganar, que quieren estar arriba y que luchan por mostrar su mejor versión siempre", comparó la manchega para la que la Serie A "es un escaparate muy bueno". "La seguía desde hace muchísimo tiempo y me ha sorprendido para bien", añadió.

A nivel goleador, sólo desea marcar "todos los que sean posibles". "No me pongo un número, para mí esto es secundario. Mi mayor objetivo era reencontrarme conmigo misma y cuantos más, mejor, significará que vamos siendo un equipo goleador", confesó.

En este sentido, espera tener una buena conexión con su compatriota Estela Carbonell, con la que coincidió en el Levante UD y que "se inflaba" a darle asistencias. "Me conoce a la perfección, yo la conozco a ella, así que tenemos un punto a favor", admitió la campeona del mundo.

"Tengo una experiencia que puedo aportar a las jóvenes y yo encantada de poder ayudarles, de que incluso ellas me hagan a mí mejor y yo a ellas. Creo que tanto yo, como Martina Rossucci, Cecilia Salvai o Martina Lencini, que son grandísimas jugadoras y grandísimas leyendas también del fútbol. Creo que entre todas podemos ayudar a aquellas que están iniciándose ahora", apuntó sobre el papel que puede tener en el vestuario.

Y a esas jóvenes las recomienda que ""trabajen" porque no se trata de "más cantidad sino de la calidad". "Y sobre todo se rodeen de personas que les sumen porque no por no hacer mucho a lo mejor lo estás haciendo mal", resaltó Redondo.

La delantera se siente en la Juventus "una jugadora importante, más que un líder". "Creo que aquí hay gente con más liderazgo que yo. Yo me siento una más, una jugadora que puede aportar muchas cosas, aparte de goles, ya no sólo dentro del campo sino también cosas fuera. Me siento importante y querida, que es muy importante. Me siento con mucha confianza", subrayó la albaceteña.

Esta no olvida que "si mentalmente no estás bien" es algo que nota tu físico y por ello apela a estar "mentalmente segura, con confianza y sin pensamientos negativos que se introduzcan dentro de tu cabeza", reiterando la importancia de rodearse "de gente que te sume" y que "esté siempre bien y positivo y no con tanta queja".

Redondo marcó la semana pasada en la derrota en casa ante el Benfica portugués, un revés que no hace "decisivo" su visita al Hacken sueco porque el fútbol "es una montaña rusa". "A veces estás muy arriba, otras veces pierdes, pero lo bueno en estos casos es que siempre te da otra oportunidad para poder demostrar quién eres. Y creo que es más un momento para poder decir aquí estamos nosotras", apuntó, opinando que el choque contra el equipo lisboeta "no refleja lo que realmente se jugó" y que sólo les faltó más acierto.