Europeo Sub-21 de 2027 - RFEF

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina Sub-21 de fútbol se medirá a Albania, Italia y Finlandia en el Grupo B del próximo Campeonato de Europa 2027, después del sorteo celebrado este jueves en el Sava Congress Center de Belgrado.

La capital de Serbia, país anfitrión junto a Albania el próximo verano, repartió suerte y camino hasta la final de un torneo que además reparte tres billetes a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. España, campeona por quinta y última vez en 2019, fue cabeza de serie en el sorteo entre los 16 participantes.

Los de David Gordo, que firmaron nueve victorias en diez jornadas y 47 tantos a favor por solo cinco en contra para estar en el Europeo, se medirán en la fase inicial contra Albania, Italia y Finlandia. Los dos primeros de cada grupo accederán a cuartos de final, que se disputarán los días 26 y 27 de junio.

--GRUPOS DEL EUROPEO SUB-21 2027.

GRUPO A: Serbia, Polonia, Inglaterra y Francia.

GRUPO B: Albania, ESPAÑA, Italia y Finlandia.

GRUPO C: Chequia, Portugal, Grecia y Croacia.

GRUPO D: Noruega, Bélgica, Alemania y Países Bajos.