Albelda: "Que haya títulos que no ganen Real Madrid y Barcelona es bueno para el fútbol español"

Publicado 28/05/2019 14:23:49 CET

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del Valencia David Albelda celebró el triunfo del conjunto 'che' el pasado sábado en la final de la Copa del Rey y remarcó que es "bueno para el fútbol español" que haya títulos que no ganen el Real Madrid y el FC Barcelona.

"En España, Madrid y Barça sabemos el potencial que tienen, cualquier titulo que ellos no ganen es una sorpresa y que haya títulos que no ganen es bueno para el fútbol español. No me sorprendió que ganara el Valencia, a un partido le puede ganar al Barcelona o al Real Madrid", afirmó Albelda en una acto de TAG Heuer y LaLiga este martes.

Por otro lado, el excapitán del conjunto del Turia consideró como "interpretaciones" todo el revuelo por el posible mensaje de despedida de Rodrigo Moreno en sus redes sociales. "Lo único claro en Valencia es que por tema económico necesita una o dos ventas por 40-45 millones. Puede ser Rodrigo u otro, pero Rodrigo es muy importante para el Valencia, no le faltarán novias si desea finalizar aquí su recorrido", valoró.