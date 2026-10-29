Albert Sánchez, nuevo entrenador de Las Palmas hasta 2028

Archivo - Alvaro Morata durante el UD Las Palmas-Leganés de LaLiga Hypermotion 26-27. - LALIGA - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador catalán Albert Sánchez Saura ha sido anunciado este jueves como nuevo entrenador de la UD Las Palmas tras el acuerdo alcanzado entre todas las partes y que le ligará a la entidad amarilla hasta el 30 de junio de 2028, según confirmó el conjunto canario en un comunicado.

Sánchez, que sustituye al destituido Rubén de la Barrera, cuenta con una trayectoria vinculada al fútbol formativo y al desarrollo de jóvenes futbolistas. Inició su carrera en los banquillos en el fútbol base, con etapas en el RCD Espanyol, antes de incorporarse a la estructura técnica del FC Barcelona en 2021.

En el conjunto azulgrana ejerció como segundo entrenador del Juvenil A y, posteriormente, del Barça Atlètic, donde trabajó junto a Rafa Márquez durante dos temporadas. En julio de 2024 asumió la dirección del filial azulgrana, al que dirigió durante la primera parte de la temporada 2024-25.

Además, en julio de 2025 inició una nueva etapa profesional al frente del USL Dunkerque, equipo de la Ligue 2 francesa, ampliando así su experiencia como primer entrenador en el fútbol profesional. Ahora, tendrá su primera experiencia en el fútbol español con la UD Las Palmas, que ocupa la 14ª posición con 14 puntos, a seis del 'playoffs', tras 11 jornadas.